75歲薛家燕傳被呃2億身家首度回應 細17歲男友反質問：係咪有第二個？
現年75歲的「家燕姐」薛家燕，早前驚傳被年輕17歲的男友騙走2億身家，消息震驚全城！昨日（9月4日）家燕姐出席活動時再度澄清事件，她全程笑意盈盈，更驚爆男友得悉傳聞後的超爆笑反應，竟反過來質問她，究竟男友說了甚麼令全場嘩然？
薛家燕昨日現身活動 笑談2億騙案
昨日家燕姐精神奕奕現身公開活動，被問及早前被男友騙走2億的傳聞時，她非但沒有一絲怒氣，反而當成笑話一則與大家分享。家燕姐透露，這個假消息甚至成為了經典劇集《真情》演員通訊群組內的熱門話題，大家都在「食花生」。她更笑著引述好友劉丹的「抽水」金句：「我話邊有2億，劉丹就笑話，你都有『兩憶』，就係失憶同回憶。」可見家燕姐人緣極佳，一個假傳聞反而變成了朋友間的笑料，輕鬆幽默地粉碎了謠言。
男友搞笑質問 薛家燕：佢話我係咪有第二個
當被追問男友對此事的反應時，家燕姐甜笑著分享了二人的有趣對話，男友的反應絕對是意想不到！家燕姐表示男友不但沒有生氣，反而搞笑地質問她。她引述男友原話：「佢話乜你有第二個男朋友咩？因為佢冇呃我兩億呀嘛，咁係咪第二個男朋友呢？」這個神回應既顯得風趣，亦力證二人感情穩定，謠言不攻自破。同時，家燕姐亦透露自己工作滿檔，時間表已排到明年二月，將會到桂林及馬來西亞工作，以忙碌的行程證明自己財政穩健，生活無虞。
《真情》群組變食花生大會 劉丹金句贈興
這場「2億騙案」風波，除了讓外界關心家燕姐的狀況，也意外地成為了她與一班《真情》老友的娛樂泉源。家燕姐在訪問中特別提到，當傳聞一出，《真情》的演員群組立即「嘈到拆天」，大家並非擔心，而是在熱烈地討論這則笑話。當中，飾演「叉燒炳」的劉丹更發揮其搞笑本色，以「兩憶」（失憶和回憶）來取笑家燕姐的「兩億」，引來群組內哄堂大笑。從這件小事可見，家燕姐與一眾老拍檔即使劇集播畢多年，感情依然深厚，面對負面新聞也能一笑置之，足見其樂觀性格與好人緣。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期