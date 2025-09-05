75歲薛家燕傳被呃2億身家首度回應 細17歲男友反質問：係咪有第二個？

現年75歲的「家燕姐」薛家燕，早前驚傳被年輕17歲的男友騙走2億身家，消息震驚全城！昨日（9月4日）家燕姐出席活動時再度澄清事件，她全程笑意盈盈，更驚爆男友得悉傳聞後的超爆笑反應，竟反過來質問她，究竟男友說了甚麼令全場嘩然？