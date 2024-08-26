前TVB最靚主播藍可盈再現幕前 1線索令新工作曝光網民嘆可惜
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曾被譽為「最靚主播」的藍可盈（Christy）現年34歲，曾在TVB擔任新聞記者及主播近6年，但自2018年離巢後就少有再公開露面。近日有網民發現她再度現身幕前，引來她復出再做主播的疑雲。
藍可盈 突然現身港鐵引熱議
近年已淡出幕前的藍可盈被發現在有關港鐵的一宗新聞報道中亮相，引來不少網民猜測她復出再做新聞主播，網民更大讚化著淡妝的她依舊靚女：「睇落仲係幾好樣」、「無走樣」、「素顏」、「的確好靚」、「當年在街頭直播，見過真人，青春靚女」、「有女强人的感覺」、「見過佢真人好靚、好好禮貌」等。
1線索令新工作曝光
有網民就在港鐵車廂中捕獲藍可盈，發現她身上的卡套和頸繩上面都印有港鐵（MTR）的字樣，紛紛猜測她正在港鐵任職公關，並對她原來並非重返幕前做主播感到可惜：「哇，好耐無見。她現在是港鐵工作人員嗎？」、「地鐵職員？」、「去做關公」、「點解唔繼續做返幕前，唔做大台都大把電視台請佢啦。」
曾被封史上最靚女主播
藍可盈憑著標緻的五官以及甜美的笑容，當年曾被封為史上最靚女主播。她畢業自香港中文大學新聞與傳播學，2011年加入有線擔任實習記者，2012年轉投無綫新聞部，2014年9月曾經離開做公關，半年後即回巢無綫，直到2018年9月藍可盈宣告離巢。
2015年 藍可盈 傳嗒人夫主播吳璟儁
藍可盈2015年被指搭上已婚的無綫主播吳璟儁，有傳媒更影到兩人凌晨到天水圍密會，令新聞部高層袁志偉及黃淑明震怒，於報道出街即日就召開緊急大會，吳璟儁當晚即被調離《晚間新聞》主播台，不過半年後，吳璟儁與藍可盈又被安排一齊主持《六點半新聞報道》。
吳璟儁於2012年底迎娶了無綫前編輯鄭悅朗，但有傳他和藍可盈早在2011年已撻著，在吳璟儁婚後二人仍保持著「知己」關係，有指此事新聞部同事都知情，因此引來袁志偉「照肺」，令藍可盈在2014年一度要辭職離開，但半年後她又重返無綫新聞部，直到2018年離巢。而吳璟儁亦已於2017年離開TVB，現時正任職西九文化區管理局傳訊及公共事務總經理。
睇埋藍可盈靚相：
撰文：東方新地圖片來源：無綫新聞截圖、FB圖片、藍可盈FB