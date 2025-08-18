藍奕邦被揭私人FB狠批鄧紫棋 自認4點贏G.E.M. 網民翻舊帳恥笑
藍奕邦微博言論再被瘋傳
這次事件源於網民重提2012年GEM對樂壇頒獎禮的不滿，她直言「只想讓樂壇變得更好」而公開批評制度，隨即引來前經理人張丹指控「叱咤偏幫自己人」。彼時GEM未能打入「我最喜愛女歌手」五強，張丹不忿直言「輸得唔服」。一眾DJ與歌手先後反擊，有人支持GEM，亦有人批評她缺乏謙遜及應該懂得飲水思源，罵戰一發不可收拾。
藍奕邦於微博以「藍uncle」身份，曾寫下「口說不在意，難道心底還在意」等句，並指GEM的音樂若足夠厲害自然會超越制度。他坦言自己等了八年才奪得冠軍歌，提醒GEM要感恩並喝水思源。這番話隨著GEM今日成為華語樂壇頂流女歌手，被網民瘋狂翻炒，形成「回力鏢」現象。
藍奕邦火力全開反擊「搵打手鞭屍」
隨著GEM在啟德舉辦演唱會，藍奕邦疑似留意到自己成為熱門討論人物後，於私人Facebook再度發表激烈言論。指責GEM「搵打手搞佢」，批評網民有組織地洗白GEM：「由今年年頭開始，當而家開緊啟德嘅宇宙巨星開始放風會大駕光臨返落嚟香港呢個小漁村開演唱會時，我threads已經開始經常見到幫佢洗白嘅post，當然少不了攞返我十X幾年前對佢講過嘅嘢嚟鞭我屍。」
形容自己「完勝阿GEM」批對方窮得只剩錢
他自爆形容自己「完勝阿GEM」，強調自己更有骨氣、尊嚴及品味;「我冇放棄香港人同香港市場上大陸賺人仔，我冇表忠愛國又冇寫公開信支持689，我冇靠翻唱歌做代表作，我嘅主要客唔係班低端big 6 X，已經係完！勝！！！你可以有錢有地位，但我更可以有骨氣、尊嚴同品味。」
他直言GEM「cheap、窮得只剩錢」，強調自己未曾靠翻唱歌做代表作、未賺人仔、未表忠愛國。他回顧過去直斥GEM「細細個已寸柒柒，無禮貌目中無人」，坦言一點也不後悔自己的言論。至於自己的私人言論再次被朋友cap圖公開，他只希望網民自覺「唔好咁醜」。
網民繼續鬧爆：「真係好酸」
不過網民就認為藍奕邦得回應反而顯得自己不得體，又指藍奕邦雖然指自己並不在意，但會花時間打千字文就睇得出其實很在意：「口裡不在意，心裡很在意….. 呢個回力鏢中到佢應一應佢真係好酸」、「成個 8 婆咁，男嗰個」、「如果當日你無喺佢一沉百踩時，咁高調咁落井下石的話，今日咪唔使受返個回力鏢囉。莫欺少年窮呀，尤其是當時人地已經好有實力。」、「是但啦。10幾年前既野 依家重成個怨婦咁做乜」等。