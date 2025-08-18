藍奕邦被揭私人FB狠批鄧紫棋 自認4點贏G.E.M. 網民翻舊帳恥笑

G.E.M.成為首位登上啟德體育館開騷的女歌手，本應是事業高峰的重要突破，卻因2012年頒獎禮風波再度被翻舊帳。當年曾公開串爆G.E.M.的藍奕邦，其言論近日被網民鞭屍，結果他氣憤反擊，自認「4點完勝G.E.M.」，不料卻慘遭網民冷嘲熱諷，直指是「最強回力鏢」！