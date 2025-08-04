肖戰《藏海傳》今晚首播！｜斥資5億復仇爽劇 驚見鍾漢良陳妍希 網民激讚：眼神已值回票價！

陸劇頂流男神肖戰主演的年度復仇鉅製《藏海傳》今晚（4日）強勢登陸翡翠台！劇集未播先轟動，在內地播放平台預約量已衝破7,000,000大關，IMDb更開出9.1分創下年度中陸劇集新高。肖戰化身高智商腹黑男主，背負滅門血海深仇，預告中一個眼神更被網民封神，究竟這部耗資逾5億港元的S+級大劇，有何驚人看點？