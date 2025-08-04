肖戰《藏海傳》今晚首播！｜斥資5億復仇爽劇 驚見鍾漢良陳妍希 網民激讚：眼神已值回票價！
《藏海傳》斥5億鉅製 甄嬛傳導演鄭曉龍十年磨一劍
《藏海傳》之所以備受矚目，全因其黃金製作班底。劇集由神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》金牌導演鄭曉龍執導，這也是他相隔十年後再度回歸古裝劇領域，更是其首部古裝權謀劇，品質絕對有保證。製作費高達5.26億港元，從預告片已能窺見其電影級的質感與美學。劇組更花盡心思，深度融入了18項國家級非物質文化遺產，如關鍵道具榫卯齒輪機關、藥發木偶等，均由非遺傳承人親手打造，力求還原東方傳統工藝的精髓。為求真實，劇組更豪擲4,000萬人民幣，以純實木搭建主角的「平津侯府」實景，極致講究的製作讓觀眾嘆為觀止。
肖戰演活腹黑藏海 網民盛讚「左眼仇右眼悲」
被譽為「斷層頂流」的男主角肖戰，今次在《藏海傳》中飾演一夜間慘遭滅門，十年後化名「藏海」回京復仇的腹黑男主。角色層次豐富，對演技要求極高，而肖戰在預告片中的表現已率先引爆網絡討論。其眼神戲被網民洗版式盛讚，形容他能做到「左眼仇、右眼悲」，單靠微表情便能傳遞出角色的複雜心境，被譽為「天選男主」。繼在電影《射鵰英雄傳俠之大者》展現武打實力後，肖戰再度以爐火純青的演技征服觀眾，人氣與實力兼備，無疑是劇集的最大看點。
《藏海傳》配角陣容超豪華 鍾漢良陳妍希驚喜助陣
除了主角肖戰與女主張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別請來男神鍾漢良飾演肖戰的父親「蒯鐸」，以及女神陳妍希特別出演，兩位資深演員的加盟為劇集增添了極大份量。此外，還有周奇、黃覺、張國強、余男及喬振宇等多位實力派演員坐鎮，共同飆戲，火花四濺。值得一提的是，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，均由《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，其動人聲線與劇集氛圍完美契合，為香港觀眾帶來額外驚喜。
網民洗版式期待《藏海傳》：IMDb開分9.1創紀錄！
劇集未開播已贏盡口碑，網民期待值爆燈，在內地優酷站的預約觀看量更衝破7,000,000，創下平台歷史紀錄，而IMDb開分高達9.1分，更是2025年中陸劇的最高分紀錄，成績斐然。網民紛紛湧入討論區留言洗版：「單睇預告肖戰個眼神已經值回票價，左眼係仇恨，右眼係悲傷，演技太癲！」、「《甄嬛傳》導演一出手，就知有沒有！等咗十年，終於有套似樣嘅權謀劇睇！」、「製作太有心，唔係普通古偶，係真係有文化底蘊，18項非遺融入劇集，一定要支持！」、「卡士強到咁，又有鍾漢良又有陳妍希，今晚九點半一定準時開電視！」