肖戰復仇新劇《藏海傳》未播先轟動｜斥資5億打造！網民激讚「左眼仇右眼悲」眼神超震撼？
《甄嬛傳》導演鄭曉龍十年磨一劍 《藏海傳》未播先破700萬預約紀錄
《藏海傳》最令人期待的，莫過於由神級導演鄭曉龍親自執導。繼創下收視神話的《後宮甄嬛傳》及《羋月傳》後，鄭曉龍導演相隔整整10年再度回歸古裝劇領域，更是他首次挑戰權謀題材，消息一出即被視為品質保證。劇集從海報到預告片，每一幀都呈現出電影級的細膩質感與宏大格局，被業內人士譽為「陸劇美學新標竿」。這股氣勢也直接反映在數據上，劇集在播放平台優酷的站內預約觀看人數，史無前例地突破7,000,000人次，創下平台歷史新高，可見觀眾對鄭曉龍導演與《藏海傳》的組合抱有極高期望，誓要再創經典。
肖戰「天選男主」眼神殺人 網民洗版式好評：左眼仇右眼悲
作為「斷層頂流」的男主角肖戰，人氣與實力兼備，繼在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現精湛武打實力後，這次在《藏海傳》中回歸權謀鬥爭，飾演從滅門慘案中倖存並化名「藏海」歸來復仇的男主角。劇集預告片一釋出，肖戰的「眼技」瞬間引發網民洗版式討論，瘋傳他能用雙眼演繹出極端複雜的情緒，被激讚為「左眼是仇恨，右眼是悲憫」，將角色的隱忍、謀略與內心痛苦詮釋得淋漓盡致，微表情的掌控力堪稱頂級，完美印證了他「天選古裝男主」的稱號，讓粉絲期待值拉滿！
《藏海傳》製作費燒5億！深度融合18項國家級非遺文化
劇集之所以能呈現出電影級數的質感，全因其不惜工本的鉅額投資。據悉《藏海傳》總製作費高達5.26億港元，製作團隊將大量資金投入到場景搭建與服化道設計中。劇中關鍵場景「平津侯府」更是斥資40,000,000人民幣，以純實木搭建而成。更令人驚嘆的是，劇組將18項國家級非物質文化遺產深度融入劇情，例如關鍵道具榫卯齒輪機關、藥發木偶、皮影戲等，均由非遺傳承人親手打造，徹底革新傳統武俠劇的敘事方式。劇中服飾雖為架空皇朝，但處處可見明朝影子，並採用宋錦、香雲紗等傳統面料，單是一件戲服的刺繡工時就超過二百小時，極致的匠人精神讓整部劇集昇華為一場視覺與文化的雙重盛宴。
《藏海傳》配角陣容超豪華 驚見鍾漢良陳妍希｜《中年好聲音3》張與辰獻聲
除了頂級的製作班底與男主角肖戰外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華。劇組特別邀請到鍾漢良飾演肖戰的父親、陳妍希飾演關鍵角色，還有周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等一眾實力派演員加盟，為劇集增添厚實的戲劇張力。而對香港觀眾來說，另一大驚喜則是劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，均由《中年好聲音3》亞軍張與辰主唱。他充滿故事感的聲線與劇集跌宕起伏的氛圍完美契合，為這部復仇大劇的視聽體驗畫龍點睛，也讓本地觀眾倍感親切。