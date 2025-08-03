肖戰復仇新劇《藏海傳》未播先轟動｜斥資5億打造！網民激讚「左眼仇右眼悲」眼神超震撼？

陸劇頂流男神肖戰又有新動態！由他擔正主演的年度權謀復仇鉅製《藏海傳》，將於8月4日晚強勢登陸翡翠台。劇集未開播已引爆全城期待，內地平台預約播放量衝破7,000,000大關，IMDb更開出9.1分驚人高分，創下2025年中陸劇的最高開分紀錄！肖戰在劇中飾演背負滅門血海深仇的腹黑男主，預告片中一個眼神已震懾網民，究竟這部耗資逾5億港元的S+級大作，憑甚麼成為年度必睇神劇？