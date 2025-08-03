肖戰演活滅門慘案復仇男主｜TVB新劇《藏海傳》砸5.2億鉅製 網民激讚眼神頂級：左眼是仇右眼是悲！
《後宮甄嬛傳》導演鄭曉龍坐鎮 預約量已破7,000,000
《藏海傳》最強大的賣點之一，無疑是總導演鄭曉龍。他曾執導《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》等現象級神劇，這次是他相隔近10年再度回歸執導古裝劇，更是其首部古裝權謀作品，消息一出即引爆期待。劇集單是在內地播放平台優酷的預約播放量已突破7,000,000大關，創下平台歷史紀錄。從預告片及海報可見，劇集呈現出電影級的精緻質感，畫面構圖與美學設計均被業內人士視為陸劇的新標竿，難怪IMDb開分即高達9.1分，創下今年中陸劇的最高開分紀錄。
肖戰獲封天選男主 眼神戲被讚左眼仇右眼悲
有「斷層頂流」之稱的男主角肖戰，人氣與實力兼備，早前才在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現精湛武打實力，這次在《藏海傳》中飾演高智商復仇男主「藏海」，角色層次極為複雜。劇集預告片一曝光，肖戰的眼神戲隨即獲得洗版式好評，被網民譽為「天選男主」，大讚其微表情掌控已達頂級水準，完美演繹出角色的內心掙扎，更有網民精準形容：「肖戰的眼神太絕了，左眼是仇、右眼是悲！」一句話足以證明其演技的感染力。
《藏海傳》砸5.2億重本 融入18項國家級非遺
劇集製作極度考究，不惜工本。除了高達5億2,600萬港元的製作費，劇組更將18項國家級非物質文化遺產深度融入劇情，例如關鍵道具榫卯齒輪機關，是由非遺傳承人親手打磨；而藥發木偶、皮影戲等傳統藝術的引入，亦為劇集增添濃厚文化底蘊。服裝方面同樣一絲不苟，團隊採用宋錦、香雲紗等傳統面料，單是一件戲服的刺繡工序便耗時超過200小時。為求真實，劇組更豪擲4,000萬人民幣，以純實木搭建出劇中主角的府邸，極盡奢華。
《中年好聲音3》張與辰獻聲 鍾漢良陳妍希驚喜助陣
除了製作團隊與男主角極具號召力，《藏海傳》的配角陣容及音樂同樣是焦點。劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，均由《中年好聲音3》亞軍張與辰主唱，其充滿故事性的聲線與劇集氛圍完美契合。演員陣容方面，除了女主角張婧儀，更有鍾漢良、陳妍希特別出演，加上周奇、黃覺、張國強、余男等一眾實力派演員助陣，絕對是星光熠熠，為劇集增添更多追看性。
網民洗版式好評 一面倒期待《藏海傳》播出
《藏海傳》憑藉強勁班底與頂級製作，在網上早已掀起熱話，輿論幾乎一面倒表示期待。不少網民在看完預告片後紛紛留言洗版，表示：「光看預告片的質感就贏了，絕對是年度必追！」、「《甄嬛傳》導演加上肖戰，這組合根本是收視保證！」當中最多人討論的依然是肖戰的演技，網民激讚：「肖戰的眼神真的有戲，完全被他吸進去了」、「一句『左眼是仇右眼是悲』，我已經開始毛骨悚然，太期待正片了！」、「這才是頂流該有的演技水平！」。