肖戰演活滅門慘案復仇男主｜TVB新劇《藏海傳》砸5.2億鉅製 網民激讚眼神頂級：左眼是仇右眼是悲！

陸劇頂流男神肖戰又有新劇！由他擔正男主角的重磅古裝權謀劇《藏海傳》，將於明晚（8月4日）起在翡翠台播出。劇集未播先轟動，製作費高達5億2,600萬港元，肖戰在劇中飾演背負滅門血海深仇的腹黑男主，預告片中一個眼神已令網民陷入瘋狂，究竟這部被譽為2025年度劇王的作品，有何驚人看點？