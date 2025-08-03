肖戰《藏海傳》復仇眼神嚇窒網民！｜耗資5億《甄嬛傳》導演打造 網民：左眼仇右眼悲！
肖戰「天選男主」眼神殺人 網民激讚左右眼識演戲
男主角肖戰近年人氣持續高企，被譽為「斷層頂流」，早前更在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現非凡武打實力，人氣與實力兼備。今次在《藏海傳》中飾演背負滅門血海深仇的腹黑男主，角色極具挑戰性。劇集預告片一出，肖戰的眼神戲旋即成為網民熱話，瘋傳他「左眼是仇恨，右眼是悲憫」的頂級演技，大讚其微表情掌控力極強，能用雙眼演繹出截然不同的複雜情緒，完美駕馭高智商復仇者的角色。網民紛紛留言：「光看預告眼神就起雞皮疙瘩！」、「肖戰根本是為藏海這角色而生的天選男主！」，期待值瞬間拉滿。
《甄嬛傳》導演鄭曉龍十年磨一劍 豪擲5億打造視覺盛宴
《藏海傳》另一大賣點，絕對是金牌導演鄭曉龍的加持。繼《後宮甄嬛傳》及《羋月傳》後，鄭曉龍相隔整整10年才再度回歸執導古裝劇，更是其首部古裝權謀作品，消息一出已震撼業界。劇集製作極度認真，耗資高達5.26億港元，單是預告片已呈現出電影級的宏大質感，IMDb更開出9.1的驚人高分，創下2025年中陸劇的最高開分紀錄。未播映前，在內地播放平台優酷的站內預約量已衝破7,000,000大關，創下平台歷史新高，足證觀眾對這部年度大戲的期待有多高。
《藏海傳》重現明朝風華 融入18項國家級非遺文化
劇組為求真實感，在美學與文化細節上花盡心思。全劇深度融入了18項國家級非物質文化遺產，例如關鍵道具「榫卯齒輪機關」及「九宮轉輪鎖」均由非遺傳承人親手打磨製作，更引入藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，讓觀眾在追劇同時能感受東方傳統工藝的智慧與魅力。服裝方面，雖然劇集背景為架空的大雍朝，但處處可見明朝影子，官服的「圓翅烏紗帽」、象徵官階的「補子」刺繡，均參考了大量歷史資料。劇組更豪擲四千萬人民幣，以純實木搭建主角的府邸，力求還原古代建築的氣派與細節，製作一絲不苟。
《中年好聲音3》張與辰獻聲 鍾漢良陳妍希驚喜助陣
除了主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別邀請到鍾漢良飾演肖戰的父親，更有「國民初戀」陳妍希特別出演，其他實力派演員還包括周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等，位位都是好戲之人，強強聯手飆戲必定火花四濺。此外，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》更找來本地人氣選秀節目《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，其渾厚動人的聲線與劇集跌宕起伏的氛圍完美配合，為香港觀眾帶來額外驚喜。