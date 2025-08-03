肖戰《藏海傳》復仇眼神嚇窒網民！｜耗資5億《甄嬛傳》導演打造 網民：左眼仇右眼悲！

「陸劇頂流男神」肖戰主演的年度復仇權謀鉅製《藏海傳》明晚（4日）即將首播，劇集未播先轟動，不僅耗資逾5.26億港元天價製作，更由神劇《後宮甄嬛傳》導演鄭曉龍睽違10年再度操刀，預告片中肖戰一個復仇眼神已獲網民洗版式激讚，更創下平台預約播放量突破7,000,000的歷史紀錄！究竟這部被譽為「陸劇美學新標竿」的劇集還有甚麼必睇之處？