肖戰復仇新劇《藏海傳》驚爆滅門慘案！「左眼仇右眼悲」演技嚇窒網民 製作費逾5億未播先轟動！
《藏海傳》明晚首播 肖戰復仇之路超虐心
《藏海傳》劇情由一場血腥的滅門慘案揭開序幕，大雍朝欽天監監正蒯鐸（鍾漢良飾）之子稚奴，一夜之間失去所有親人，背負血海深仇活下來。十年後，他化名「藏海」（肖戰飾）重返京城，憑藉著超群的堪輿營造之術和縝密心計，在朝堂中步步為營，誓要為家族洗雪沉冤。在復仇過程中，他與權臣鬥智鬥勇，更發現自己被捲入一場更龐大的陰謀之中。該劇未播先熱，在內地影視評論網站IMDb開分已高達9.1，創下2025年中陸劇的最高開分紀錄，劇力萬鈞，絕對令人期待。
《甄嬛傳》導演鄭曉龍坐鎮 「電影級質感」未播先封神
《藏海傳》成功的最大保證，絕對是總導演鄭曉龍！他曾執導《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》等現象級神劇，這次是他相隔近10年再度回歸執導古裝權謀劇，消息一出已讓劇迷極度期待。劇集製作極度認真，耗資高達5.26億港元，從預告片及海報已可見其電影級的畫面質感，被業內人士譽為「陸劇美學新標竿」。劇組為求真實，更斥資4,000萬人民幣，以純實木搭建主角「藏海」的舊宅平津侯府，其精緻程度令人咋舌，難怪預約播放量能衝破700萬大關，創下平台新紀錄。
肖戰「天選男主」眼神殺人 左右眼演繹極端情緒
有「斷層頂流」之稱的男主角肖戰，絕對是《藏海傳》的靈魂人物。繼在電影《射鵰英雄傳俠之大者》展現武打實力後，這次他回歸權謀劇，飾演高智商的腹黑復仇者，角色極具挑戰性。在預告片中，他的「眼神戲」已率先引爆話題，被網民譽為「左眼是仇、右眼是悲」，能用一雙眼睛同時演繹兩種極端情緒，微表情掌控力一流，獲封「天選男主」！此外，劇集更深度融入18項國家級非物質文化遺產，如榫卯機關、藥發木偶等，讓肖戰的角色不僅靠武力，更是以「學識即力量」的東方智慧進行復仇，角色層次極為豐富。
網民洗版式好評：「光看預告就起雞皮！」
《藏海傳》預告一出，網民反應一面倒地給予好評，留言區被瘋狂洗版！大批網民對肖戰的演技表示震驚：「肖戰的眼神太有戲了，隔著螢幕都感覺到他的恨！」、「光看預告就起雞皮，正片還得了？」、「左眼仇右眼悲，這演技誰能比？」、「5億製作費果然不是蓋的，質感拉滿！」。除了主角，劇集的配角陣容同樣豪華，有鍾漢良、陳妍希特別出演，加上周奇、黃覺等實力派演員，連主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》都找來《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，聲線完美配合劇集氛圍，每個細節都引爆期待值！