肖戰復仇新劇《藏海傳》驚爆滅門慘案！「左眼仇右眼悲」演技嚇窒網民 製作費逾5億未播先轟動！

「陸劇頂流男神」肖戰主演的復仇爽劇《藏海傳》明晚（4日）首播，劇中他化身腹黑男主，為十年前的滅門慘案展開復仇大計，場面極具張力！預告片中肖戰一個眼神就演活「左眼是仇、右眼是悲」的複雜情緒，被網民瘋狂洗版激讚，在播放平台預約量更衝破700萬創下歷史紀錄，究竟這部耗資逾5.26億港元的巨作還有甚麼驚人看點？