肖戰《藏海傳》驚爆耗資5億！｜眼神被讚「左眼仇右眼悲」 網民激讚：未播先轟動！
《藏海傳》未播先轟動 預約量衝破700萬創紀錄
《藏海傳》的聲勢可謂銳不可當，尚未正式播出，已在內地播放平台優酷創下超過7,000,000的驚人預約量，刷新平台歷史紀錄，更在權威影評網站IMDb上獲得高達9.1的開分，創下2025年中陸劇的最高開分紀錄，成績斐然。劇集由《後宮甄嬛傳》及《羋月傳》的金牌導演鄭曉龍親自操刀，是他相隔十年再度回歸古裝劇領域，從預告片所呈現的電影級質感與磅礴氣勢，已被業內人士視為陸劇美學的新標竿，難怪網民紛紛表示期待值爆表，誓要準時收看。
《甄嬛傳》導演鄭曉龍坐鎮 十年磨一劍再創美學巔峰
金牌導演鄭曉龍的回歸無疑是《藏海傳》的最大品質保證。繼十年前的《羋月傳》後，他再度執導古裝劇，更首次挑戰權謀題材，誓要為觀眾帶來全新衝擊。劇組對製作細節一絲不苟，斥資高達5.26億港元，單是為了搭建男主角「藏海」的舊宅「平津侯府」，就豪擲四千萬人民幣，以純實木參考古畫《唐宮七夕乞巧圖》等進行實景搭建。服裝方面同樣極盡奢華，採用宋錦、香雲紗等傳統頂級布料，一件官服上的雲鶴紋樣刺繡便需耗時二百小時，力求將東方美學發揮到極致。
肖戰「天選男主」眼神演技封神 網民：左眼仇右眼悲
被譽為「斷層頂流」的男主角肖戰，繼在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現非凡武打實力後，這次在《藏海傳》中回歸權謀鬥爭。他飾演的「藏海」本是欽天監之子，一夜間慘遭滅門，十年後化名歸來復仇。預告片中，肖戰的微表情控制已達化境，其眼神戲更獲得洗版式好評，被網民精準形容為「左眼是仇恨，右眼是悲涼」，將背負血海深仇的複雜心境演繹得淋漓盡致，獲封「天選男主」絕對是實至名歸。
《藏海傳》融入18項非遺文化 鍾漢良陳妍希加盟鬥戲
除了頂級的製作與演員陣容，《藏海傳》的文化底蘊同樣深厚。劇集破格地以「學識即力量」為核心，深度融入了多達18項國家級非物質文化遺產，例如關鍵道具「榫卯齒輪機關」由非遺傳承人親手打磨，而「九宮轉輪鎖」的機關聲響更嚴格復刻明代工藝，將藥發木偶、皮影戲等傳統藝術巧妙地編織進劇情中。此外，配角陣容亦是星光熠熠，邀得鍾漢良、陳妍希特別出演，連同周奇、黃覺等實力派演員同場鬥戲，而劇集主題曲及片尾曲更由《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，為劇集增添更多追看元素。
網民洗版式好評狂讚：單看預告已起雞皮！
《藏海傳》的預告及製作特輯一出，立即在網上引發熱烈討論，網民一面倒給予高度評價，留言區被讚美聲洗版。有網民激動表示：「肖戰眼神太絕了！左眼是復仇的火焰，右眼是無盡的悲傷，演技封神！」、「鄭曉龍導演一出手就知有沒有！《甄嬛傳》之後終於等到了，畫面質感堪比電影！」、「製作費超過5億真的不是說笑的，每一幀都是錢在燃燒，服裝和佈景太精緻了！」、「未播先在IMDb開出9.1分，預約還破了700萬，這根本是年度劇王預定了！」