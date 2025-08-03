肖戰《藏海傳》驚爆耗資5億！｜眼神被讚「左眼仇右眼悲」 網民激讚：未播先轟動！

「陸劇頂流男神」肖戰攜耗資逾5億港元的重磅新劇《藏海傳》強勢登場！該劇將於明晚（8月4日）在翡翠台首播，未開播已引發全城熱話。在官方釋出的預告片中，肖戰飾演的復仇之子「藏海」一個眼神被網民瘋傳，更被譽為「左眼是仇恨，右眼是悲涼」，精湛演技令人不寒而慄。究竟這部被封為年度劇王的神劇，背後還隱藏著甚麼驚人看點？