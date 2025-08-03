肖戰《藏海傳》復仇眼神嚇人！耗資5億天價製作｜網民激讚神級演技：左眼仇右眼悲！

「陸劇頂流男神」肖戰主演的年度復仇權謀鉅製《藏海傳》將於明晚（8月4日）隆重首播！肖戰在劇中飾演背負滅門血海深仇的腹黑男主角，預告片中一幕「左眼仇、右眼悲」的特寫鏡頭已在網上瘋傳，其極具層次感的眼神戲被網民捧為「神級演技」，引爆全網期待！這部耗資逾5億港元的S+級大劇，究竟還隱藏著甚麼驚人看點？