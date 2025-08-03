肖戰《藏海傳》復仇眼神嚇人！耗資5億天價製作｜網民激讚神級演技：左眼仇右眼悲！
《藏海傳》未播先轟動 700萬預約創平台紀錄
《藏海傳》未正式開播已先聲奪人，在內地播放平台優酷站內的預約觀看量竟已突破7,000,000人次，創下平台歷史新高紀錄，IMDb開分更一度高達9.1，成績斐然。劇集成功的背後，是高達5億2千6百萬港元的天價製作費，以及金牌導演鄭曉龍的實力加持。鄭曉龍曾執導《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》等現象級神劇，這次是他相隔十年再度回歸執導古裝劇，更是其首部古裝權謀作品。從預告片呈現的電影級質感，到精緻的場景佈局，無一不展現出劇組的野心，誓要打造陸劇美學的新標竿，難怪網民紛紛表示期待值爆燈。
肖戰「天選男主」獲激讚 左右眼演繹極端情緒
被譽為「斷層頂流」的男主角肖戰，無疑是《藏海傳》的最大看點。今年初憑藉在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中的精湛武打實力，已證明其人氣與實力兼備。這次在《藏海傳》中，他飾演的「藏海」從滅門慘案中倖存，十年後化名重返京城復仇，角色內心極為複雜。預告片一出，肖戰的「眼技」立即成為熱議焦點，網民洗版式好評，大讚他能用雙眼演繹出截然不同的情緒，完美詮釋了「左眼是仇恨，右眼是悲憫」的最高境界，將角色的痛苦、隱忍與智謀刻劃得入木三分，被劇迷譽為是「天選男主」的不二人選。
《藏海傳》劇組細節控上身 豪花四千萬還原古代盛景
《藏海傳》的製作團隊對細節的追求可謂一絲不苟，劇集深度融入了多達18項國家級非物質文化遺產，將東方智慧與傳統武俠敘事革新結合。劇中關鍵道具如榫卯齒輪機關、九宮轉輪鎖等，均由非遺傳承人親手打磨，力求還原古代工藝的精髓。在服裝和場景上更是花盡心思，雖然故事背景為架空的大雍朝，但服飾參考了明朝官服設計，例如緋袍、「圓翅烏紗帽」及象徵官階的「補子」等。據悉，單是一件戲服的刺繡工序便耗時二百小時，而男主角的舊宅「平津侯府」，更是劇組豪擲四千萬人民幣，參考古畫以純實木搭建的實景，其精緻程度令人咋舌。
《藏海傳》配角陣容超豪華 《中年好聲音3》張與辰獻聲
除了主角肖戰光芒四射，劇集的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華。劇組特別邀請到鍾漢良飾演肖戰的父親、陳妍希亦有特別演出，再加上周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等一眾實力派演員加盟，為劇集增添了厚實的戲劇張力。此外，劇集的音樂製作也毫不馬虎，主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》均由《中年好聲音3》的亞軍張與辰主唱，其充滿故事感的聲線與劇集跌宕起伏的氛圍完美契合，讓觀眾在視覺和聽覺上都能享受到極致的沉浸式體驗。