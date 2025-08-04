肖戰復仇劇《藏海傳》今晚首播！｜斥資5億打造 網民激讚「左右眼不同戲」：未播先震驚全網！
《甄嬛傳》導演鄭曉龍坐鎮 十年磨一劍再創高峰
《藏海傳》最強大的後盾，無疑是總導演鄭曉龍！繼《後宮甄嬛傳》與《羋月傳》後，鄭曉龍睽違十年再度執導古裝劇，更是其首部古裝權謀大作，消息一出即被視為品質保證。從預告片及海報可見，劇集呈現出電影級的宏大質感與美學，被業內人士譽為陸劇美學新標竿。劇集在內地播放平台優酷的預約播放量更已突破700萬大關，創下平台歷史新高紀錄，足見其驚人號召力，觀眾期待值早已拉滿！
肖戰「天選男主」眼神演技封神 網民：左眼仇右眼悲
男主角肖戰近年人氣與實力兼備，被譽為「斷層頂流」，繼在電影《射鵰英雄傳俠之大者》展現武打實力後，這次在《藏海傳》中飾演背負滅門血海深仇的腹黑男主「藏海」。預告片一播出，肖戰的眼神戲旋即引發網民洗版式討論，大讚其微表情掌控已達化境，完美演繹出「左眼是仇恨、右眼是悲憫」的複雜情感，紛紛驚呼：「光看眼神就值回票價！」、「這就是天選男主，演技太頂級了！」
《藏海傳》製作費逾5億 融入18項國家級非遺文化
劇集另一大看點是其不惜工本的鉅額投資，製作費高達5.26億港元，堪稱近年陸劇天花板。劇組以「學識即力量」為核心，革新傳統武俠敘事，更破天荒地深度融入18項國家級非物質文化遺產。劇中關鍵道具如「榫卯齒輪機關」由非遺傳承人親手打磨，而「九宮轉輪鎖」的機關聲響更嚴格復刻明代工藝，加上藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，讓復仇故事增添了深厚的文化底蘊。團隊更豪擲4,000萬人民幣，以純實木搭建主角的府邸，極致還原古代建築美學。
鍾漢良陳妍希驚喜助陣 《中年好聲音3》張與辰獻聲
除了男女主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華級別！劇組特別邀請到鍾漢良飾演肖戰的父親，更有「國民初戀」陳妍希特別出演，加上周奇、黃覺、張國強、余男等一眾實力派演員同場飆戲，絕對火花四濺。此外，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》均由《中年好聲音3》亞軍張與辰主唱，其充滿故事感的聲線與劇集氛圍完美契合，為這部復仇大戲增添更多追看性。
網民未播先洗版狂讚 IMDb開分9.1創紀錄！
《藏海傳》在播出前已憑藉其強勁班底與震撼預告累積了超高人氣，網民早已在各大討論區洗版討論，一面倒給予高度評價！劇集在權威影評網站IMDb更罕有地開出9.1的超高分，創下2025年中陸劇的開分最高紀錄。網民紛紛留言：「這陣容和製作，想不火都難！」、「肖戰的眼神戲真的毛骨悚然，期待值爆表！」、「鄭曉龍出品必屬佳品，我的年度期待就是這部了！」、「預約量都破紀錄了，根本是全民等開播的程度！」。