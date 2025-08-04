肖戰復仇劇《藏海傳》今晚首播！｜斥資5億打造 網民激讚「左右眼不同戲」：未播先震驚全網！

「陸劇頂流男神」肖戰主演的年度復仇鉅製《藏海傳》今晚（4日）強勢登陸翡翠台！劇集未開播已憑藉超過5億港元的驚人製作費及《後宮甄嬛傳》金牌導演坐鎮而引爆全城期待，肖戰更被網民洗版式激讚，單靠預告中「一眼雙情」的頂級演技已然封神，場面震撼。究竟這部被譽為2025年度劇王的《藏海傳》還有哪些必看亮點，足以讓它未播先轟動？