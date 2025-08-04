肖戰復仇劇《藏海傳》今晚首播｜重砸5億打造！網民單睇預告已洗版：眼神一秒嚇窒！
《後宮甄嬛傳》導演操刀 肖戰復仇眼神嚇窒網民
《藏海傳》最大賣點之一，絕對是《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》金牌導演鄭曉龍睽違10年再度執導古裝劇，更是他首度挑戰古裝權謀題材，品質已有絕對保證！男主角肖戰更被劇迷譽為「天選男主」，人氣與實力兼備。劇集預告一出，他的眼神戲旋即引發洗版式好評，網民激讚他能做到「左眼仇、右眼悲」，微表情極度細膩，完美演繹出背負血海深仇的複雜內心。劇集未播先轟動，在內地播放平台優酷的預約量已衝破7,000,000，更在IMDb開出9.1超高分，創下今年中陸劇的最高開分紀錄，氣勢驚人！
製作費破5億！《藏海傳》實景豪花四千萬打造明朝皇城
為呈現電影級的視覺盛宴，《藏海傳》製作費高達5億2,600萬港元，絕對是天價級鉅製。劇組在美學設計上花盡心思，深度融入了18項國家級非物質文化遺產，例如關鍵道具「榫卯齒輪機關」及「九宮轉輪鎖」均由非遺傳承人親手打磨，更引入藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，文化底蘊極為深厚。服裝及場景方面更是極致奢華，雖然是架空皇朝，但處處可見明朝影子，官服、刺繡均極為考究。製作團隊更豪擲四千萬人民幣，以純實木搭建出主角的府邸，將古代建築美學還原得淋漓盡致，每一幀畫面都充滿質感。
《中年好聲音3》張與辰獻聲 鍾漢良陳妍希驚喜助陣
除了製作班底強勁，《藏海傳》的演員陣容及音樂同樣是鑽石級數。劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，特別邀請了《中年好聲音3》亞軍張與辰主唱，其充滿故事性的聲線與劇集氛圍完美契合，為本地觀眾帶來一份親切感。演員陣容方面，除了男女主角肖戰和張婧儀，更有鍾漢良及陳妍希特別出演，加上周奇、黃覺、張國強、余男等一眾實力派演員坐鎮，配角陣容星光熠熠，絕對能讓觀眾看得非常過癮。
網民洗版式好評：「單睇預告已值回票價！」
《藏海傳》尚未正式播出，網上討論區及社交平台已是一片倒的好評，網民反應極之熱烈，紛紛表示對劇集充滿期待。留言洗版式湧現：「肖戰眼神太頂級，左眼是仇恨，右眼是悲傷，完全被震懾住！」、「《甄嬛傳》導演一出手，就知有沒有！質感完全是電影級數！」、「5億製作費果然唔係講笑，啲衫同場景靚到癲！」、「未播已經700萬預約，今晚實坐定定喺電視機前面！」、「終於有套值得追嘅權謀劇，卡士同製作都無得輸！」。