肖戰復仇劇《藏海傳》今晚首播｜重砸5億打造！網民單睇預告已洗版：眼神一秒嚇窒！

今晚（4日）九點半，由「陸劇頂流男神」肖戰主演的復仇權謀劇《藏海傳》將於翡翠台首播！劇集未開播已引爆話題，挾帶逾5億港元天價製作費，講述肖戰化身腹黑權臣，為家族滅門慘案展開長達十年的復仇大計。預告片中一幕「左眼仇、右眼悲」的眼神戲已震驚網民，究竟這部被譽為2025年度神劇的作品，還有甚麼必睇之處？