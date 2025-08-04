肖戰復仇新劇《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造！網民激讚「眼神頂級」未播先轟動？

「陸劇頂流男神」肖戰主演的重磅古裝權謀劇《藏海傳》，將於今晚（4日）九點半在翡翠台盛大首播！劇集未開播已引爆全城期待，憑藉逾5.26億港元的驚人製作費，加上《後宮甄嬛傳》金牌導演鄭曉龍睽違十年再度操刀，話題度直線飆升。肖戰在劇中飾演背負滅門血海深仇的腹黑男主，預告片中一幕「左眼仇、右眼悲」的頂級眼神戲，已讓網民陷入瘋狂，究竟這部集齊頂級陣容與製作的劇集，能否再創收視神話？