肖戰復仇新劇《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造！網民激讚「眼神頂級」未播先轟動？
《藏海傳》未播先轟動 肖戰「左右眼演戲」獲洗版式好評
男主角肖戰一直被譽為「斷層頂流」，人氣與實力兼備，早前更在電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現非凡武打實力，戲路廣闊。今次在《藏海傳》中，他飾演一夜間經歷滅門慘案的復仇者「藏海」，角色層次極為複雜。劇集預告片一經釋出，肖戰的眼神戲旋即引發洗版式討論，被劇迷盛讚為「天選男主」，其微表情掌控力更被形容為「左眼是仇恨，右眼是悲憫」，能同時演繹兩種極端情緒，演技驚人。劇集在內地播放平台優酷的預約播放量已強勢突破700萬，創下平台歷史紀錄，足見肖戰的強大號召力，以及觀眾對其演繹的極高期待。
《甄嬛傳》導演鄭曉龍坐鎮 《藏海傳》製作費破5億創美學新標竿
《藏海傳》的另一大定心針，無疑是總導演鄭曉龍。繼《後宮甄嬛傳》與《羋月傳》後，這是他相隔十年再度執導的古裝劇，更是其首部古裝權謀作品，消息一出即被視為品質保證。劇集斥資約5.26億港元製作，從海報到預告片均呈現出電影級的宏大觀感，無論是場景佈局還是鏡頭運用，都被業內人士譽為「陸劇美學新標竿」。劇集在權威影評網站IMDb更開出高達9.1的驚人分數，創下2025年中陸劇的開分最高紀錄，證明其質素已獲國際認可，有望成為繼《甄嬛傳》後又一現象級神劇。
《藏海傳》細節滿滿 融入18項非遺文化致敬明朝
劇集不僅有宏大敘事，在細節上更是精雕細琢，以「學識即力量」的東方智慧革新傳統武俠故事。製作團隊將18項國家級非物質文化遺產深度融入劇情，例如劇中關鍵道具「榫卯齒輪機關」及「九宮轉輪鎖」，均由非遺傳承人親手打磨，嚴格復刻明代工藝規範，讓觀眾感受古代工匠的智慧。此外，劇中服飾雖設定於架空的大雍朝，但處處可見明朝影子，如官員的「圓翅烏紗帽」及象徵官階的「補子」，都極具考究。團隊更耗資高達4,000萬人民幣，以純實木搭建主角的府邸，力求還原古代建築的氣派與典雅，製作極度用心。
網民湧入期待《藏海傳》：「肖戰眼神不得了」「卡士勁屈機！」
《藏海傳》即將開播的消息引爆網絡，大批網民湧入討論區及社交平台表達興奮之情，輿論幾乎一面倒表示期待！不少留言都聚焦在男主角肖戰身上：「肖戰眼神真係不得了，左眼仇右眼悲，睇預告已經起雞皮！」、「終於等到肖戰古裝，今晚九點半實坐定定睇！」同時，強大的製作班底與配角陣容也成為熱話：「有《甄嬛傳》導演，品質保證啦！」、「斥資5億，啲場景同衫靚到癲，TVB肯買好嘢！」、「配角有鍾漢良同陳妍希，個卡士勁屈機！」此外，由《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱主題曲及片尾曲，亦被讚聲線與劇集氛圍完美契合，為劇集再添追看誘因。