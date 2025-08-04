肖戰攜5.2億神劇《藏海傳》復仇｜驚爆「左眼仇右眼悲」神級演技！網民：未播先轟動！
《藏海傳》未播先轟動 預約量破700萬創紀錄
《藏海傳》今晚（4日）起逢周一至五晚九點半於翡翠台播映，此劇由殿堂級導演鄭曉龍執導，他曾打造《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》等現象級鉅作，今次是相隔十年後再度回歸執導古裝權謀劇，消息一出已令劇迷引頸以待。劇集製作費高達5.26億港元，無論是場景、服飾或道具都極盡奢華，更創下內地播放平台優酷站內預約量突破7,000,000的歷史紀錄，IMDb開分更一度高達9.1，被視為2025年度陸劇天花板，電影級的畫面質感更被業內人士譽為陸劇美學的新標竿，氣勢驚人。
肖戰「一眼雙情」神級演技 網民譽為天選男主
男主角肖戰一直被封為「斷層頂流」，人氣與實力兼備，繼早前在電影《射鵰英雄傳俠之大者》展現精湛武打實力後，今次在《藏海傳》中飾演背負滅門血海深仇的男主角「藏海」，角色層次極為複雜。在預告片中，他復仇時的眼神戲隨即引發網民洗版式討論，激讚他完美演繹出「左眼是仇恨，右眼是悲憫」的極端情緒，大讚他是「天選男主」，光看眼神已值回票價。肖戰將憑藉高超的堪輿營造之術，在朝堂上步步為營，與權臣鬥智鬥勇，誓要為家族平反沉冤，復仇之路絕對扣人心弦。
《藏海傳》重本製作 融入18項國家級非遺文化
劇組為求真實感，不惜工本將18項國家級非物質文化遺產融入劇情，以「學識即力量」的東方智慧革新傳統武俠敘事。劇中關鍵道具如「榫卯齒輪機關」由非遺傳承人親手打磨，而「九宮轉輪鎖」的齒輪咬合聲更嚴格復刻明代工藝規範，其他如藥發木偶、皮影戲等傳統藝術亦穿插其中，為劇集注入深厚文化底蘊。服裝方面同樣花盡心思，團隊運用宋錦、香雲紗等傳統材質製作戲服，單是一件官服的雲鶴紋樣刺繡便耗時二百小時。而男主角「藏海」的舊宅「平津侯府」，更是團隊豪擲高達40,000,000人民幣，以純實木參考古畫搭建而成，場面極盡恢宏。
鍾漢良陳妍希驚喜助陣 《中年好聲音3》張與辰獻聲
《藏海傳》除了有肖戰與女主角張婧儀擔綱，配角陣容亦是星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別請來鍾漢良飾演肖戰的父親「蒯鐸」，在首集便經歷滅門慘案，為全劇復仇故事拉開序幕。而「國民初戀」陳妍希亦會特別出演，加上周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等實力派演員助陣，演員陣容絕對是信心保證。此外，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》均由《中年好聲音 3》亞軍張與辰主唱，其充滿故事性的聲線與劇集氛圍完美契合，為觀眾帶來視聽雙重享受。