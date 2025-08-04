肖戰攜5.2億神劇《藏海傳》復仇｜驚爆「左眼仇右眼悲」神級演技！網民：未播先轟動！

「陸劇頂流男神」肖戰今晚攜耗資逾5.2億港元的復仇神劇《藏海傳》強勢登陸，即時掀起全城熱話！劇集未播，單憑預告片中他一個眼神已技驚四座，被網民譽為「左眼仇、右眼悲」的神級演技，微表情掌控力達至巔峰。這部由《後宮甄嬛傳》名導鄭曉龍睽違十年打造，更深度融入18項國家級非遺文化，究竟這部在播放平台創下逾700萬預約紀錄的神劇，還有哪些必睇亮點？