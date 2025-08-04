肖戰攜5億巨製《藏海傳》復仇｜網民激讚「左眼仇右眼悲」眼神頂級 6大看點未播先轟動！

陸劇頂流男神肖戰攜帶耗資逾5億港元的年度權謀巨製《藏海傳》，今晚強勢登陸翡翠台！劇集未播先轟動，在內地播放平台優酷的預約播放量已衝破7,000,000大關，創下平台歷史紀錄，氣勢可謂一時無兩。肖戰在劇中化身腹黑復仇者，其「左眼仇、右眼悲」的頂級眼神戲獲洗版式好評，被讚微表情掌控一流。究竟這部被譽為陸劇美學新標竿、IMDb開分高達9.1分的作品，還有哪些絕對不能錯過的必睇之處？