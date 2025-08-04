肖戰攜5億巨製《藏海傳》復仇｜網民激讚「左眼仇右眼悲」眼神頂級 6大看點未播先轟動！
《甄嬛傳》導演鄭曉龍十年磨一劍 古裝權謀劇再創高峰
《藏海傳》最強大的賣點之一，無疑是總導演鄭曉龍的坐鎮。繼創下收視神話的《後宮甄嬛傳》及《羋月傳》後，鄭曉龍相隔近十年再度回歸執導古裝劇，更是他首次挑戰古裝權謀題材，消息一出即引爆全網期待。從目前釋出的海報與預告片可見，劇集呈現出電影級的宏大觀感與精緻美學，每一幀畫面都充滿故事感，被業內人士視為陸劇美學的新標竿。劇集未開播，單是預約量已突破7,000,000，足以證明鄭曉龍這塊金字招牌的驚人號召力，勢必再創收視高峰。
肖戰「天選男主」眼神殺人 網民激讚：左眼仇右眼悲
被譽為「斷層頂流」的男主角肖戰，絕對是《藏海傳》的靈魂人物。今年初剛在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現非凡武打實力，人氣與實力兼備。這次在《藏海傳》中，他飾演背負滅門血海深仇的孤兒「藏海」，角色層次極為複雜。預告片一出，肖戰的眼神戲旋即引發網民洗版式討論，被瘋狂盛讚是「左眼仇、右眼悲」的頂級演繹，能用一雙眼睛同時傳達復仇的恨意與身世的悲涼，微表情處理得絲絲入扣，讓無數劇迷認定他就是「天選男主」，完美駕馭這個高智商的腹黑角色。
《藏海傳》融入18項非遺文化 榫卯機關全人手打造
劇集以「學識即力量」的東方智慧，為傳統武俠權謀劇注入全新靈魂。《藏海傳》劇組極盡考究，將多達18項國家級非物質文化遺產深度融入劇情之中，讓觀眾在追劇同時感受傳統文化之美。例如，劇中關鍵道具「榫卯齒輪機關」及「九宮轉輪鎖」，均由非遺傳承人親手打磨製作，齒輪咬合聲更嚴格復刻明代工藝規範，力求真實。此外，劇中還會出現藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，不僅是推動劇情的關鍵，更為整個故事賦予了深厚的文化底蘊，製作極其用心。
《藏海傳》豪擲5億打造視覺盛宴 實景搭建侯府極盡奢華
高達5億2,600萬港元的製作費，讓《藏海傳》的視覺呈現達到極致。雖然故事背景為架空的大雍朝，但服飾與制度設計大量參考明朝，例如官員頭戴的「圓翅烏紗帽」、高官身穿的緋袍及胸前象徵官階的「補子」，都極具歷史質感。服裝材質上採用宋錦、香雲紗等傳統面料，單是一件戲服的雲鶴紋樣刺繡就耗時超過二百小時。更驚人的是，劇組豪擲4,000萬人民幣，參考《唐宮七夕乞巧圖》等古畫，以純實木搭建出男主角的舊宅「平津侯府」，其奢華程度與精細度令人嘆為觀止。
鍾漢良陳妍希驚喜助陣 《藏海傳》配角陣容星光熠熠
除了男女主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣是星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別邀請到鍾漢良與陳妍希作特別出演，前者飾演肖戰的父親「蒯鐸」，在開篇的滅門慘案中有關鍵戲份；後者角色神秘，令人期待。此外，劇中還集結了周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等多位公認的實力派演員，他們將與肖戰在朝堂上展開連場鬥智鬥勇的精彩對手戲，強強聯手飆戲，絕對火花四濺，為劇集品質提供了最強保證。
《中年好聲音3》張與辰獻聲 《藏海傳》主題曲引爆期待
為了讓香港觀眾更有親切感，TVB特別邀請了《中年好聲音3》亞軍張與辰，為《藏海傳》獻唱主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》。張與辰憑藉其穿透力十足的聲線在比賽中一鳴驚人，早前更推出了首支個人廣東歌《深海》，人氣高企。這次他為劇集獻聲，其渾厚而富有感情的歌聲，與劇集風雲變幻、主角身負深仇的氛圍完美契合，不少樂迷表示非常期待歌曲與劇情的結合，相信能為觀眾帶來更深刻的聽覺與視覺雙重享受。