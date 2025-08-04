肖戰新劇《藏海傳》驚爆滅門慘案｜斥資5億復仇！網民洗版式好評：眼神頂級！

陸劇頂流男神肖戰主演的復仇爽劇《藏海傳》今晚（4日）隆重首播！劇中肖戰化身腹黑男主，為報滅門之仇潛伏京城十年，誓要權鬥到底。該劇不僅斥資逾5.2億港元打造，更由《後宮甄嬛傳》金牌導演鄭曉龍執導，未開播預約量已破7,000,000紀錄，究竟這部劇有何神級看點，讓網民未看先瘋狂？