肖戰新劇《藏海傳》驚爆滅門慘案｜斥資5億復仇！網民洗版式好評：眼神頂級！
肖戰一夜慘遭滅門 潛伏十年誓要復仇
《藏海傳》劇情開局即震撼，講述大雍朝欽天監監正蒯鐸（鍾漢良飾）之子稚奴，本是天之驕子，卻在一夜之間經歷滅門慘劇，獨自背負血海深仇。十年後，他化名「藏海」（肖戰飾）重返京城，憑藉著超凡的堪輿營造之術與極度縝密的權謀心計，在朝堂中步步為營，由無名小卒逐步晉升，目標只有一個——為家族平反沉冤。在復仇的過程中，他與各路權臣鬥智鬥勇，更要面對人性的掙扎與情感的考驗，並在追查真相時，驚覺自己早已捲入一場更深不見底的巨大陰謀之中，每一步都充滿殺機。
肖戰「天選男主」眼神殺人 《甄嬛傳》導演鄭曉龍加持
《藏海傳》未播先轟動，一大關鍵在於其黃金製作班底。劇集由神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》的名導鄭曉龍親自操刀，這也是他繼《羋月傳》後，相隔整整10年再度回歸執導的古裝權謀劇，品質已有絕對保證。而男主角肖戰更被譽為「斷層頂流」，人氣與實力兼備，早前在電影《射鵰英雄傳俠之大者》已展現非凡的武打實力。在《藏海傳》預告片中，他的眼神戲更是技驚四座，被網民瘋狂洗版激讚，形容他能做到「左眼仇、右眼悲」，單靠微表情已將角色的複雜情感演繹得淋漓盡致，被譽為是「天選男主」的不二人選。
《藏海傳》製作費逾5億 融入18項非物質文化遺產
劇集製作極度考究，製作費高達約5.26億港元，堪稱電影級數。劇組以「學識即力量」的東方智慧為核心，革新傳統武俠劇的打打殺殺，深度融入了18項國家級非物質文化遺產，例如劇中關鍵道具「榫卯齒輪機關」及「九宮轉輪鎖」皆由非遺傳承人親手打磨，嚴格復刻明代工藝規範，更引入藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，文化底蘊極為深厚。視覺設計上同樣不惜工本，男主角「藏海」的舊宅「平津侯府」，製作團隊豪擲4,000萬人民幣，以純實木搭建實景。服裝方面亦極盡奢華，採用宋錦、香雲紗等傳統面料，單是一件戲服的刺繡工序便耗時超過二百小時，細節令人咋舌。
網民洗版激讚肖戰眼神頂級 豪華配角陣容曝光
《藏海傳》在內地平台優酷的站內預約播放量早已突破7,000,000大關，創下平台歷史紀錄，IMDb開分更一度高達9.1，網民輿論一面倒看好。大量留言湧入社交平台，對肖戰的演技讚不絕口：「光看預告裡肖戰的眼神就夠了，左眼是復仇的恨，右眼是身世的悲，太頂級了！」、「這才是頂流該有的演技！」除了主角搶眼，配角陣容亦是星光熠熠，包括特別演出的鍾漢良、陳妍希，以及周奇、黃覺、張國強、余男等一眾實力派演員。此外，劇集主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》更由《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，其動人聲線勢必為劇集再添追看性。