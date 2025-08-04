陸劇頂流肖戰復仇劇《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造眼神殺人 網民激讚：左眼仇右眼悲！

陸劇頂流男神肖戰主演的復仇權謀劇《藏海傳》今晚（4日）隆重首播！劇集耗資超過5億港元，由《後宮甄嬛傳》名導鄭曉龍操刀，肖戰在劇中飾演背負滅門血海深仇的腹黑男主，預告片中一個眼神已震驚全網，被激讚「左眼是仇恨，右眼是悲涼」。究竟這部未播先轟動的劇集還有甚麼驚人看點？