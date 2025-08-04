陸劇頂流肖戰復仇劇《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造眼神殺人 網民激讚：左眼仇右眼悲！
《藏海傳》未播先轟動 預約量破7,000,000創紀錄
《藏海傳》未開播已氣勢如虹，由神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》金牌導演鄭曉龍執導，是他相隔十年再度回歸古裝劇領域，更是其首部古裝權謀劇，品質已有絕對保證。劇集在內地播放平台優酷站內的預約觀看量，竟已突破7,000,000大關，創下平台歷史新高紀錄，更在IMDb開出9.1分驚人高分，成為2025年中陸劇的開分冠軍。製作費高達5.26億港元，從預告片已能看出其電影級的畫面質感，被業界視為陸劇美學的新標竿，難怪引發全城期待。
肖戰「天選男主」眼神殺人 左右眼演繹極端情緒
被譽為「斷層頂流」的男主角肖戰，絕對是《藏海傳》的最大看點。繼在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》展現精湛武打實力後，這次回歸權謀劇，飾演化名「藏海」的復仇者。劇集預告一出，肖戰的眼神戲即引發洗版式好評，網民盛讚他能用雙眼演繹出極端複雜的情緒，形容為「左眼是仇、右眼是悲」，微表情掌控力達至頂級水準，完美演繹出角色背負血海深仇的腹黑與掙扎，被劇迷一致封為「天選男主」，認為角色非他莫屬。
《藏海傳》重本製作揭秘 實景搭建耗資四千萬
劇集製作極度考究，為革新傳統武俠敘事，深度融入了多達18項國家級非物質文化遺產，包括藥發木偶、皮影戲等，關鍵道具如榫卯齒輪機關更是由非遺傳承人親手打磨。服裝設計同樣一絲不苟，雖為架空皇朝，但處處可見明朝影子，官服上的「補子」、宋錦及香雲紗等傳統材質的運用，單是一件戲服的刺繡工序便耗時二百小時。更誇張的是，劇組為重現男主角「藏海」的舊宅，竟豪擲四千萬人民幣，參考古畫用純實木搭建出整座平津侯府，奢華程度令人咋舌。
網民洗版式好評力撐《藏海傳》：眼神戲頂級！
《藏海傳》的豪華陣容除了肖戰與女主張婧儀，更有鍾漢良、陳妍希特別出演，連劇集主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》都找來《中年好聲音 3》亞軍張與辰獻唱，引發香港觀眾極大共鳴。劇集未播，網上討論區已是一面倒好評，網民紛紛洗版留言力撐：「肖戰眼神戲頂級，光看預告就起雞皮疙瘩！」、「終於等到鄭曉龍導演的古裝劇，品質保證，必追！」、「斥資5億果然不一樣，每一幀都像電影海報！」、「這個卡司太強大了，鍾漢良和陳妍希居然是特別出演！」。