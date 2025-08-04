肖戰《藏海傳》復仇眼神嚇窒全網！｜斥資5億鉅製未播先爆紅 網民激讚：左眼仇右眼悲！
《藏海傳》未播先轟動 700萬預約量創紀錄
《藏海傳》開播前氣勢如虹，在內地播放平台優酷站內的預約觀看量已強勢突破700萬大關，創下平台歷史新高紀錄，更在IMDb開出高達9.1的驚人分數，成為2025年中陸劇的開分冠軍。劇集由神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》的名導鄭曉龍親自操刀，這也是他相隔近10年後再度回歸執導的古裝權謀大作，從預告片已能看出其電影級的畫面質感與獨特美學，製作費更高達約5.26億港元，如此重本的投資，難怪被業內人士視為陸劇美學的新標竿，引發全城期待。
肖戰「天選男主」眼神殺人：左眼仇右眼悲
男主角肖戰一直被封為「斷層頂流」，人氣與實力兼備，繼早前在電影《射鵰英雄傳俠之大者》展現精湛武打實力後，這次在《藏海傳》中挑戰背負滅門血海深仇的腹黑男主「藏海」。劇集預告一出，肖戰的眼神戲即獲洗版式好評，被網民譽為「天選男主」，大讚其微表情掌控力頂級，能做到「左眼是仇、右眼是悲」，將復仇的恨意與失去親人的悲痛完美融合在一個眼神中，演技層次感十足，光靠眼神就足以撐起整個角色的複雜性，讓劇迷期待值爆錶。
《藏海傳》重本製作 融入18項國家級非遺
劇集不僅場面浩大，在文化底蘊上更花盡心思，以「學識即力量」的東方智慧革新傳統武俠劇。劇組深度融入了多達18項國家級非物質文化遺產，例如劇中關鍵道具「榫卯齒輪機關」及「九宮轉輪鎖」，均由非遺傳承人親手打磨製作，力求還原古代工藝的精髓。服裝方面，雖然是架空王朝，但參考了明朝官制，並運用宋錦、香雲紗等傳統面料，單是一件戲服的刺繡工時就需耗費二百小時。而男主角的舊宅「平津侯府」，更是劇組豪擲四千萬人民幣，參考古畫以純實木搭建的實景，製作極度考究。
網民熱議豪華配角陣容 鍾漢良陳妍希驚喜現身
除了主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，引發網民熱烈討論。劇組特別請來鍾漢良與陳妍希作特別演出，更有周奇、黃覺、張國強、余男等一眾實力派演員加盟，為劇集增添厚度。此外，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》均由《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，其充滿故事感的聲線完美配合劇集氛圍，讓香港觀眾倍感親切，不少網民留言表示：「這個陣容太強大了，必追！」、「連主題曲都這麼有誠意，TVB這次選劇眼光不錯！」