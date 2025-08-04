肖戰《藏海傳》復仇眼神嚇窒全網！｜斥資5億鉅製未播先爆紅 網民激讚：左眼仇右眼悲！

陸劇頂流男神肖戰主演新劇《藏海傳》今晚（4日）隆重首播！劇集未開播已憑藉超過5億港元的驚人製作費，以及《後宮甄嬛傳》金牌導演鄭曉龍加持而引爆話題。肖戰在劇中化身腹黑男主，預告片中一幕「眼神殺人」的畫面更在網上瘋傳，獲讚演技細膩到「左眼是仇、右眼是悲」，究竟這部劇憑甚麼未播先轟動，更創下播放平台700萬預約量的驚天紀錄？