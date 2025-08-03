肖戰新劇《藏海傳》驚爆復仇內幕！砸5億打造竟藏18項非遺 網民：眼神已贏！

陸劇頂流男神肖戰主演的復仇權謀新劇《藏海傳》明晚（4日）首播，未開播已引爆全城期待！劇中肖戰化身腹黑孤兒，背負滅門血海深仇，預告片中一幕「左眼仇、右眼悲」的頂級眼神戲，已讓網民陷入瘋狂。耗資逾5億港元打造的史詩級製作，更創下IMDb開分9.1的驚人紀錄，究竟這部劇還隱藏了哪些驚人看點？