肖戰復仇新劇《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造！網民激讚眼神演技：毛骨悚然！

陸劇頂流男神肖戰主演新劇《藏海傳》今晚（4日）強勢登陸翡翠台！劇集未播先轟動，耗資逾5億港元製作，肖戰化身腹黑復仇者，預告片中一個眼神已令網民陷入瘋狂，大讚演技頂級。這部由《後宮甄嬛傳》名導操刀的權謀大作，憑藉電影級的質感與龐大製作，究竟能否再創收視神話，成為全城熱話？