肖戰復仇新劇《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造！網民激讚眼神演技：毛骨悚然！
藏海傳未播先轟動 預約量破7,000,000創紀錄
《藏海傳》開播前已氣勢如虹，在內地播放平台優酷站內的預約播放量驚人地突破7,000,000大關，創下平台歷史新高紀錄，可見觀眾期待值爆燈！劇集在權威電影網站IMDb更開出9.1分超高評價，成為2025年中陸劇開分冠軍。這部劇集製作費高達5.26億港元，從場景、服裝到道具都極盡奢華，單是男主角的舊宅「平津侯府」，製作團隊就豪擲40,000,000人民幣以純實木搭建，手筆之大令人咋舌，誓要為觀眾帶來最震撼的視覺享受。
肖戰「天選男主」眼神演技嚇窒網民：左眼仇右眼悲
作為「斷層頂流」的男主角肖戰，今次在《藏海傳》中飾演背負滅門血海深仇的藏海，角色極具挑戰性。預告片一出，肖戰的「眼神戲」即時引爆網絡討論，被網民洗版式激讚其微表情掌控力已達爐火純青的境界，更被譽為「天選男主」，瘋傳一句形容：「肖戰的演技太神，左眼是仇恨，右眼是悲憫！」粉絲紛紛留言表示光看預告片已「毛骨悚然」、「完全被他的眼神吸進去了」，認為他完美演繹出角色的複雜內心，期待值瞬間拉滿。
《甄嬛傳》導演十年磨一劍 斥資5億融入18項非遺
《藏海傳》的幕後班底同樣是信心保證，由神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》金牌導演鄭曉龍執導，這也是他相隔近10年後再度回歸古裝劇領域，更是其首部古裝權謀劇，消息一出已令劇迷引頸以待。劇集不僅場面宏大，更以「學識即力量」為核心，深度融入了多達18項國家級非物質文化遺產，例如關鍵道具「榫卯齒輪機關」由非遺傳承人親手打磨，還有藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，將東方智慧與文化底蘊注入劇情之中，打造出與別不同的權謀故事。
網民洗版式好評 豪華配角陣容鍾漢良陳妍希助陣
除了肖戰擔大旗，劇集的配角陣容亦是星光熠熠，堪稱豪華。劇組特別請來鍾漢良飾演肖戰的父親、陳妍希亦會特別出演，同劇還有周奇、黃覺、張國強、余男等一眾實力派演員加盟，位位都是好戲之人，強強聯手飆戲必定火花四濺。此外，劇集主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》更由《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，其動人聲線亦獲網民大讚完美配合劇集氛圍，留言力撐：「淨係個陣容都知係必追之選！」、「卡士強到咁，點可以唔睇！」