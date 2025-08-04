肖戰新劇《藏海傳》驚爆滅門慘案！｜耗資5億鉅製未播先轟動 網民激讚：眼神全是戲！
《藏海傳》今晚首播 肖戰「左右眼演戲」被封神
《藏海傳》劇情圍繞大雍朝欽天監監正之子稚奴，一夜滅門後倖存，十年後化名「藏海」重返權力中心復仇。男主角肖戰被劇迷譽為「天選男主」，其演技在預告片釋出後即引發洗版式討論。網民對他細膩的微表情控制讚不絕口，形容他能做到「左眼是仇恨，右眼是悲憫」，單靠眼神就能傳達角色的複雜內心，情緒張力十足，直呼其演技「已經封神」。肖戰今年在電影《射鵰英雄傳俠之大者》中已展現非凡的武打實力，這次在《藏海傳》中挑戰高智商的腹黑權謀角色，人氣與實力兼備，讓觀眾期待值瞬間拉滿。
《甄嬛傳》導演鄭曉龍坐鎮 斥資5.26億打造視覺盛宴
此劇的另一大定心針，無疑是總導演鄭曉龍。繼《後宮甄嬛傳》與《羋月傳》後，這是他相隔十年再度執導的古裝劇，更是其首部古裝權謀作品。製作團隊投入約5.26億港元，從海報到預告片都呈現出電影級的精緻質感，被業內視為陸劇美學的新標竿。劇集未播先紅，在內地播放平台優酷的站內預約觀看量已突破7,000,000，創下平台歷史新高紀錄，IMDb開分更高達9.1，足見其驚人熱度，也證明了鄭曉龍導演的強大號召力依然是收視保證。
《藏海傳》融入18項非遺文化 實景搭建豪花四千萬
《藏海傳》不僅是權謀復仇劇，更是一場文化盛宴。劇組以「學識即力量」為核心，深度融入了多達18項國家級非物質文化遺產，例如關鍵道具「榫卯齒輪機關」由非遺傳承人親手打磨，還有藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，為劇情注入深厚文化底蘊。在視覺呈現上，劇組更是花盡心思，雖然是架空王朝，但服飾參考明朝官制，採用宋錦、香雲紗等傳統面料，一件戲服的刺繡工時就高達二百小時。為了追求真實感，製作團隊更豪擲四千萬人民幣，以純實木搭建劇中主要場景「平津侯府」，極致的工藝美學令人嘆為觀止。
鍾漢良陳妍希驚喜助陣 網民一面倒期待：卡士太強大
除了主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別請來鍾漢良飾演肖戰的父親、陳妍希亦驚喜特別出演，再加上周奇、黃覺、張國強、余男等一眾實力派演員加盟，強強聯手飆戲，讓劇迷大呼過癮。網民對此陣容反應熱烈，紛紛洗版留言：「這個卡士太強大了，根本是電影級別！」、「有鍾漢良和陳妍希，必追！」、「光看預告就起雞皮疙瘩，肖戰的眼神戲太頂級了！」此外，劇集主題曲及片尾曲更由《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，其動人聲線完美配合劇集氛圍，讓觀眾從視覺到聽覺都沉浸在《藏海傳》的權謀世界中。