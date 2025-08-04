肖戰新劇《藏海傳》驚爆滅門慘案！｜耗資5億鉅製未播先轟動 網民激讚：眼神全是戲！

「陸劇頂流男神」肖戰攜年度復仇鉅製《藏海傳》今晚強勢登陸！劇中肖戰飾演的角色一夜間慘遭滅門，他隱姓埋名十年，化身腹黑智者「藏海」重返京城，誓要為家族血債討回公道。這部耗資超過5億港元、由《後宮甄嬛傳》金牌導演執導的權謀大劇，未開播已在內地錄得破紀錄的700萬預約量，究竟這部劇有何神級看點，能引爆全城期待？