肖戰《藏海傳》化身腹黑復仇男｜斥資5億打造「分裂神眼」 網民睇預告已跪：左眼仇右眼悲！

「陸劇頂流男神」肖戰攜耗資逾5億港元打造的復仇鉅製《藏海傳》今晚（4日）隆重首播，劇中他化身腹黑男主，為報滅門之仇潛伏京城。預告片中肖戰展現的「分裂式演技」已在網上掀起熱議，加上《後宮甄嬛傳》金牌導演坐鎮，未播先轟動，究竟這部劇還有哪些必睇亮點，令其被封為年度劇王？