肖戰《藏海傳》化身腹黑復仇男｜斥資5億打造「分裂神眼」 網民睇預告已跪：左眼仇右眼悲！
《藏海傳》5億鉅製未播先轟動 預約量破700萬創紀錄
《藏海傳》未開播已贏在起跑線，全因幕後班底極其強勁！劇集由神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》的金牌導演鄭曉龍執導，這更是他繼《羋月傳》後，相隔長達10年再度回歸執導的古裝劇，亦是他首部古裝權謀作品，消息一出即引發全網期待。製作團隊豪擲約5.26億港元，從預告片已能看出電影級的精緻畫面與質感，被視為陸劇美學新標竿。劇集在內地播放平台優酷的站內預約播放量，更衝破7,000,000大關，創下平台歷史新高紀錄，其後在IMDb更開出9.1的驚人高分，成為2025年中陸劇開分冠軍，氣勢一時無兩。
肖戰「天選男主」眼神分裂 網民激讚：左眼仇右眼悲
作為「斷層頂流」的男主角肖戰，繼早前在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現非凡武打實力後，今次在《藏海傳》中再度挑戰演技新高度。他飾演的「藏海」背負血海深仇，角色層次極為複雜。在預告片釋出後，肖戰的「眼神戲」隨即引爆網民洗版式討論，大讚他能用雙眼演繹出極端對立的情緒，完美演繹出「左眼是仇恨，右眼是悲憫」的境界，微表情掌控力達神級水準，紛紛驚嘆他是角色的「天選男主」，認為其演技足以撐起整部劇的靈魂，期待值爆燈！
《藏海傳》重現明朝風華 豪擲四千萬搭建實景
劇集以「學識即力量」為核心，革新傳統武俠劇的敘事方式，更深度融入了18項國家級非物質文化遺產，將文化底蘊刻入劇集骨髓。劇中關鍵道具，如精密的「榫卯齒輪機關」，均由非遺傳承人親手打磨；而「藥發木偶」、「皮影戲」等傳統藝術的呈現，亦為劇情增添濃厚東方色彩。在服裝及場景設計上更是不惜工本，雖為架空王朝，但處處可見明朝影子，如官員的「圓翅烏紗帽」、象徵品級的「補子」等。劇組更耗資高達四千萬人民幣，以純實木搭建主角的府邸，戲服則採用宋錦、香雲紗等傳統面料，單是一件衣服的刺繡工時便超過二百小時，極致的工匠精神令人咋舌。
鍾漢良陳妍希驚喜助陣 《中年好聲音3》張與辰獻聲
《藏海傳》除了有肖戰及女主角張婧儀擔大旗，配角陣容亦是星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別請來鍾漢良及陳妍希特別出演，另外還有周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等一眾實力派演員加盟，為劇集增添厚實的戲劇張力。此外，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，均由TVB人氣選秀節目《中年好聲音3》的亞軍張與辰主唱，他充滿故事感的聲線與劇集氛圍完美契合，成功引起香港觀眾的關注和共鳴，為劇集在本地播出再添一大看點。