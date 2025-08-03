肖戰復仇劇《藏海傳》明晚首播｜耗資5億打造！網民激讚眼神頂級：左眼仇右眼悲

「陸劇頂流男神」肖戰主演的年度復仇權謀劇《藏海傳》明晚（8月4日）隆重首播！劇中肖戰化身腹黑男主，背負滅門血海深仇，步步為營展開復仇大計。此劇製作費高達5.26億港元，由《後宮甄嬛傳》金牌導演執導，未播先轟動，在內地平台預約播放量已衝破700萬，究竟有邊六大看點令網民期待值爆燈？