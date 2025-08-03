肖戰復仇劇《藏海傳》明晚首播｜耗資5億打造！網民激讚眼神頂級：左眼仇右眼悲
《甄嬛傳》導演鄭曉龍坐鎮 十年磨一劍打造權謀神劇
《藏海傳》最強的品質保證，莫過於由神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》的導演鄭曉龍親自執導。這是他繼《羋月傳》後，相隔整整10年再度回歸古裝劇領域，更是他首次挑戰古裝權謀題材，消息一出即引爆全網期待。從目前釋出的海報與預告片來看，畫面質感直逼電影級數，被業內人士譽為「陸劇美學新標竿」。劇集尚未開播，單在播放平台優酷站內的預約量已突破7,000,000，創下平台歷史新高紀錄，足見其驚人號召力。
肖戰「天選男主」眼神演技封神 網民洗版式好評：左眼仇右眼悲
男主角肖戰一直被封為「斷層頂流」，人氣與實力兼備，今年更在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現精湛武打實力。這次在《藏海傳》中飾演背負血海深仇的「藏海」，被劇迷譽為「天選男主」。預告片一播出，他的眼神戲旋即引發洗版式討論，網民紛紛激讚其微表情掌控力已達頂級，「一個鏡頭下，左眼是仇恨，右眼是悲憫」，複雜情緒切換自如，完美演繹出角色的內心掙扎與腹黑謀略，讓粉絲直呼：「光看眼神就值回票價！」
5億鉅製融入18項非遺 藏海傳服裝道具極盡奢華
劇集製作不惜工本，總投資高達5.26億港元，更破格以「學識即力量」的東方智慧革新傳統武俠敘事。劇組將18項國家級非物質文化遺產深度融入劇情，例如關鍵道具「榫卯齒輪機關」由非遺傳承人親手打磨，而「九宮轉輪鎖」的齒輪咬合聲更嚴格復刻明代工藝規範，極盡考究。服裝方面，團隊大量運用宋錦、香雲紗等傳統面料，單是一件官服上的雲鶴紋樣刺繡，便需耗時二百小時製作。為求真實，劇組更豪擲四千萬人民幣，以純實木搭建主角的「平津侯府」實景，奢華程度令人咋舌。
鍾漢良陳妍希驚喜助陣 《中年好聲音3》張與辰獻唱主題曲
除了男女主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別邀請到鍾漢良與陳妍希作特別演出，另外還有周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等一眾實力派演員加盟，為劇集增添厚實的戲劇張力。此外，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，均由TVB人氣選秀節目《中年好聲音3》的亞軍張與辰主唱，其穿透力十足的聲線與劇集的悲壯氛圍完美契合，為觀眾帶來視聽雙重享受。