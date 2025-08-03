《藏海傳》肖戰復仇眼神超恐怖！耗資5億鉅製未播先轟動 網民激讚：單眼已交足戲！
肖戰「天選男主」眼神分裂 網民激讚左眼仇右眼悲
被譽為「斷層頂流」的男主角肖戰，繼在電影《射鵰英雄傳俠之大者》展現武打實力後，這次在《藏海傳》中回歸權謀鬥爭，飾演一夜間經歷滅門慘劇後化名「藏海」復仇的男主角。劇集預告一出，肖戰的眼神戲旋即成為網民熱議焦點，被瘋狂稱讚為「左眼是仇恨，右眼是悲憫」，能夠在同一時間點演繹出兩種極端情緒，微表情掌控力達至頂級水準，不少粉絲激動留言：「光看眼神就知道是天選男主」、「單靠一雙眼睛已經交足戲肉」、「肖戰的演技又進化了」，其人氣與實力再度得到印證，令觀眾對他如何詮釋這個高智商腹黑角色充滿期待。
《甄嬛傳》導演鄭曉龍重磅回歸 打造5億電視美學新標竿
《藏海傳》的另一大品質保證，絕對是總導演鄭曉龍。這位曾執導《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》等現象級神劇的金牌導演，今次是相隔近10年後再度回歸執導古裝劇，更是其首部古裝權謀作品。據悉，劇集製作費高達5.26億港元，從預告片呈現的電影級質感、精緻構圖到磅礴氣勢，均被業內視為陸劇美學的新標竿。劇集未播先紅，在播放平台優酷的站內預約量已突破7,000,000，創下平台歷史紀錄，更在IMDb開出9.1的超高分，足見觀眾對鄭曉龍導演的信任與劇集質素的肯定，勢必再掀起一輪追劇狂潮。
《藏海傳》天價製作費揭秘 實木搭建侯府融入18項非遺
劇組對細節的追求可謂不惜工本，全劇深度融入了18項國家級非物質文化遺產，將東方智慧與傳統工藝發揮到極致。例如，劇中關鍵道具如榫卯齒輪機關，均由非遺傳承人親手打磨；而九宮轉輪鎖的齒輪咬合聲，更是嚴格復刻明代工藝規範，另外還引入了藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，文化底蘊極其深厚。在場景設計上，製作團隊豪擲4,000萬人民幣，參考古畫用純實木搭建出男主角的「平津侯府」實景。服裝方面同樣講究，大量使用宋錦、香雲紗等傳統材質，單是一件官服上的雲鶴紋樣刺繡，便需耗時200小時，處處展現出製作團隊的匠人精神。
鍾漢良陳妍希驚喜助陣 《中年好聲音3》張與辰獻聲
除了主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容亦是星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別請來男神鍾漢良飾演肖戰的父親，而「國民初戀」陳妍希亦有特別演出，再加上周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等一眾實力派演員加盟，為劇集增添了極強的戲劇張力。更為本地觀眾帶來驚喜的是，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，均由ViuTV選秀節目《中年好聲音3》的亞軍張與辰主唱，其充滿故事感的聲線與劇集氛圍完美契合，為這部復仇鉅製的視聽享受再添一筆亮色。