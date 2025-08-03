《藏海傳》肖戰復仇眼神超恐怖！耗資5億鉅製未播先轟動 網民激讚：單眼已交足戲！

陸劇頂流男神肖戰主演的復仇鉅製《藏海傳》將於明晚（8月4日）首播，劇集未開播已引爆全城期待！這部由《後宮甄嬛傳》名導鄭曉龍操刀、耗資超過5億港元的古裝權謀劇，預告片中肖戰飾演背負滅門血仇的腹黑男主，其「左眼仇、右眼悲」的分裂式演技已獲洗版式好評，在內地平台預約播放量更衝破700萬大關，究竟這部年度大劇還有哪些驚人看點？