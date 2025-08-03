肖戰復仇新劇《藏海傳》驚爆5億天價製作｜靠「一眼雙情」演技封神？網民：未播先跪！

陸劇頂流男神肖戰主演的復仇爽劇《藏海傳》明晚（4日）即將首播，劇集未開播已憑藉逾5億港元的天價製作費與電影級的精緻畫面震撼全網！肖戰在劇中飾演背負滅門血海深仇的孤兒，預告片中單靠眼神已能演活角色的悲憤與謀略，被網民激讚「左眼是仇、右眼是悲」，演技再登巔峰。究竟這部被譽為2025年必睇的神劇，還有哪些驚人看點，足以讓它未播先轟動？