肖戰復仇新劇《藏海傳》驚爆5億天價製作｜靠「一眼雙情」演技封神？網民：未播先跪！
《甄嬛傳》導演鄭曉龍重磅回歸 豪擲5億打造視覺盛宴
《藏海傳》最令人期待的，莫過於由神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》的金牌導演鄭曉龍親自執導。這是他繼《羋月傳》後，相隔整整10年再度回歸古裝劇領域，更是他首次挑戰古裝權謀題材，品質絕對有保證。製作團隊為呈現最頂級的視覺效果，不惜工本豪擲約5.26億港元製作費，從預告片可見，其畫面構圖、色調及質感均達到電影級數，被業界視為陸劇美學的新標竿。劇集在內地優酷平台開播前，預約觀看人數已衝破7,000,000大關，創下平台歷史新高，其後在IMDb更開出9.1的驚人高分，氣勢如虹。
肖戰「天選男主」眼神演技封神 左眼復仇右眼悲傷
被譽為「斷層頂流」的男主角肖戰，繼在電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現精湛武打實力後，這次在《藏海傳》中回歸權謀鬥爭，飾演從滅門慘案倖存的孤兒，化名「藏海」潛伏京城復仇。預告片一出，肖戰的「眼神戲」隨即在網上瘋狂洗版，他被激讚為「天選男主」，能夠單靠眼神演繹出極端複雜的情緒，網民盛讚他完美演繹了「左眼仇、右眼悲」的境界，透過細膩的微表情，將角色從純真到腹黑的轉變詮釋得淋漓盡致，讓觀眾不寒而慄，對其演技給予頂級評價。
《藏海傳》製作細節極致考究 18項非遺文化融入劇情
劇集不僅是單純的復仇故事，更以「學識即力量」的東方智慧為核心，深度融入了多達18項國家級非物質文化遺產，為傳統武俠敘事注入豐富的文化靈魂。劇中關鍵道具，如精密的榫卯齒輪機關，均由非遺傳承人親手打磨；而九宮轉輪鎖的齒輪咬合聲，更是嚴格復刻明代工藝規範，此外還有藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，讓觀眾在追劇同時，也能領略中華文化之美。服裝與場景設計同樣不馬虎，團隊耗資高達40,000,000人民幣，以純實木搭建主角的府邸，而戲服則採用宋錦、香雲紗等傳統材質，單是一件衣服的刺繡工序便需耗時二百小時，其用心程度令人咋舌。
鍾漢良陳妍希驚喜助陣 《中年好聲音3》張與辰獻聲
除了主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容堪稱豪華，找來了鍾漢良、陳妍希特別出演，更有周奇、黃覺、張國強、余男等一眾實力派演員同場飆戲。當中，鍾漢良飾演肖戰的父親，在首集便遭遇滅門慘劇，為整個復仇故事拉開序幕，而陳妍希的演出同樣備受期待。此外，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》，均由TVB人氣選秀節目《中年好聲音3》的亞軍張與辰主唱，其充滿故事感的聲線與劇集氛圍完美契合，為這部史詩級鉅製增添了更多追看性。