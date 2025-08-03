陸劇頂流男神肖戰復仇歸來！｜耗資5億《藏海傳》6大看點 網民激讚眼神頂級：左眼仇右眼悲！
《藏海傳》未播先轟動 預約量破7,000,000創紀錄
《藏海傳》未開播已引爆全城期待，在內地播放平台優酷的預約觀看量竟已突破7,000,000大關，創下平台歷史新高紀錄，IMDb開分更衝上9.1分，成為2025年中陸劇的最高分作品，氣勢驚人！此劇由神劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》金牌導演鄭曉龍親自操刀，這也是他繼《羋月傳》後，相隔整整10年再度回歸執導的古裝權謀劇。從預告片到海報，每一幀都呈現出電影級的細膩質感，被業內人士譽為陸劇美學的新標竿，其製作費高達5億2,600萬港元，如此龐大的投資，無疑為劇集品質提供了最強保證，讓觀眾期待值拉滿。
肖戰「天選男主」眼神殺人 網民洗版式好評：「左眼仇右眼悲」
男主角肖戰一直被封為「斷層頂流」，人氣、實力與外貌兼備，繼今年在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現精湛武打實力後，這次在《藏海傳》中挑戰高智商腹黑復仇者角色，再度掀起熱話。劇集預告一出，肖戰的眼神戲即獲洗版式好評，被網民譽為「左眼是仇、右眼是悲」，能用雙眼同時演繹極端複雜的情緒，微表情掌控力達至頂級水準，完美詮釋了角色背負血海深仇的內心掙扎。粉絲與劇迷紛紛大讚他是「天選男主」，認為這個忍辱負重、智謀過人的角色非他莫屬，其強大的角色魅力已成劇集最大看點。
製作費5億揭秘 《藏海傳》重現明朝官制與非遺工藝
劇集以「學識即力量」的東方智慧為核心，革新傳統武俠劇的敘事模式，製作上更是花盡心思。劇組深度融入了18項國家級非物質文化遺產，例如關鍵道具「榫卯齒輪機關」由非遺傳承人親手打磨，而「九宮轉輪鎖」的齒輪咬合聲更嚴格復刻明代工藝規範，還有藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，為故事注入深厚文化底蘊。服裝與場景方面，劇組豪擲四千萬人民幣，以純實木搭建主角的「平津侯府」實景。服飾雖設定於架空的大雍朝，但處處可見明朝影子，如官員的「圓翅烏紗帽」及象徵官階的「補子」，單是一件戲服的刺繡工序便耗時二百小時，極致的細節讓觀眾彷彿穿越時空。
豪華配角團曝光 鍾漢良陳妍希驚喜助陣
《藏海傳》除了有頂流男神肖戰坐鎮，配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華級別。劇組特別請來鍾漢良與陳妍希驚喜出演，為劇集增添不少話題性。此外，一眾實力派演員如周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等亦有份參演，強大的演員班底讓角色之間的權謀鬥爭更具張力，火花四濺。不僅如此，劇集的主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》更找來《中年好聲音3》亞軍張與辰獻唱，其充滿故事感的聲線與劇集氛圍完美契合，為這部復仇史詩增添了動人色彩，讓香港觀眾倍感親切。