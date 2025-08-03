陸劇頂流男神肖戰復仇歸來！｜耗資5億《藏海傳》6大看點 網民激讚眼神頂級：左眼仇右眼悲！

明晚（4日）首播的無綫新劇《藏海傳》，由「陸劇頂流男神」肖戰擔正，飾演一夜間慘遭滅門的復仇者。他化名「藏海」重返京城，憑藉高超智謀步步為營，誓要為家族洗雪沉冤。預告片中他一個眼神已震驚全網，被激讚「左眼是仇、右眼是悲」，場面極具張力，究竟這部耗資逾5億港元的巨製還有甚麼驚人看點？