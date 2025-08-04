肖戰復仇神劇《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造電影級視覺！網民激讚「左眼仇右眼悲」：未播先封神？

陸劇頂流男神肖戰回來了！今晚（4日）九點半，肖戰攜帶耗資逾5.26億港元的復仇權謀新劇《藏海傳》強勢登陸翡翠台，劇中他化身慘遭滅門的腹黑男主，預告片中一個「左眼仇、右眼悲」的眼神已震懾全網，被粉絲譽為「天選男主」！這部劇集未播先轟動，在內地平台已創下超過7,000,000的驚人預約量，究竟這部由《後宮甄嬛傳》名導十年磨一劍的作品，憑甚麼引爆全城期待？