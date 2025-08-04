肖戰復仇新劇《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造！網民激讚眼神演技：「左眼仇右眼悲」畫面勁震撼！

陸劇頂流男神肖戰主演的年度權謀巨作《藏海傳》今晚（4日）隆重首播！劇集未播先轟動，肖戰化身背負滅門血海深仇的腹黑男主，預告片中一幕「左眼仇、右眼悲」的特寫鏡頭已在網上瘋傳，被激讚為「神級演技」。這部耗資超過5億港元、由《後宮甄嬛傳》金牌導演鄭曉龍睽違十年打造的古裝劇，更創下平台預約播放量突破700萬的驚人紀錄，究竟這部劇集有何魔力，能引爆如此巨大的期待？