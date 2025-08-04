肖戰復仇新劇《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造！網民激讚眼神演技：「左眼仇右眼悲」畫面勁震撼！
《藏海傳》未播先轟動 預約量破700萬創紀錄
《藏海傳》的聲勢可謂銳不可當，在正式播出前已累積了無數焦點。該劇在內地播放平台優酷站內的預約觀看人數，竟已突破700萬大關，刷新了平台創立以來的歷史紀錄，足見其驚人熱度。更厲害的是，劇集在國際影評網站IMDb上開分即高達9.1分，成為2025年中陸劇的最高開分紀錄。這一切都離不開幕後的靈魂人物——金牌導演鄭曉龍。自從十年前執導《羋月傳》後，鄭曉龍便暫別古裝劇壇，這次憑《藏海傳》載譽歸來，更是他首次挑戰古裝權謀題材，從預告片呈現的電影級質感與美學設計，已被業界視為陸劇的新標竿，讓劇迷期待值拉滿。
肖戰「天選男主」眼神殺人 左眼仇右眼悲演技封神
作為公認的「斷層頂流」，男主角肖戰無疑是《藏海傳》的最大看點。今年初剛在徐克電影《射鵰英雄傳俠之大者》中展現非凡武打實力，這次回歸小螢幕，他飾演的「藏海」是一個智商超群、內心充滿仇恨與矛盾的複雜角色。在預告片釋出後，肖戰的「眼技」瞬間成為全網熱話，網民瘋狂洗版，盛讚他能用雙眼演繹極端情緒，形容其「左眼是復仇的恨，右眼是身世的悲」，微表情的掌控力達到了爐火純青的境界，直呼他是「天選男主」，完美駕馭了這個背負血海深仇的角色，光靠眼神就足以撐起整部劇的張力。
《藏海傳》製作費燒5億 18項非遺技術還原明朝盛景
為了呈現最極致的視覺效果，《藏海傳》的製作可謂不惜工本，總製作費高達約5.26億港元。劇組以「學識即力量」為核心，將18項國家級非物質文化遺產深度融入劇情，例如劇中關鍵道具「榫卯齒輪機關」及「九宮轉輪鎖」，均由非遺傳承人親手打磨，嚴格復刻明代工藝規範，讓觀眾感受東方智慧的魅力。在服裝和場景上更是極盡奢華，團隊豪擲4,000萬人民幣，參考古畫以純實木搭建主角的府邸；劇中服飾雖設定於架空皇朝，但處處可見明朝影子，單是一件官服上的雲鶴紋樣刺繡，便需耗時200小時人手製作，其精緻程度令人咋舌。
鍾漢良陳妍希驚喜助陣 《中年好聲音3》張與辰獻聲
除了主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華。劇組特別邀請到鍾漢良與陳妍希作特別演出，再加上周奇、黃覺、張國強、余男等一眾實力派演員加盟，為劇集增添了厚實的戲劇底蘊。而在音樂方面，劇組也找來了本地觀眾熟悉的面孔，《中年好聲音3》的亞軍張與辰，他以其穿透力十足的聲線，一人包辦獻唱主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》。早前他推出的首支個人廣東歌《深海》已備受好評，這次為年度大劇獻聲，其歌聲與劇集跌宕起伏的氛圍完美契合，勢必再掀起一波追劇熱潮。