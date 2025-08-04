肖戰復仇鉅製《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造！網民激讚「眼神殺人」：左眼仇右眼悲！

陸劇頂流男神肖戰主演復仇鉅製《藏海傳》今晚（4日）隆重首播！劇中肖戰化身背負滅門慘案血海深仇的腹黑男主，憑藉高超智謀步步為營，誓要為家族洗雪沉冤。這部耗資逾5億港元的年度大作，未播先轟動，究竟有何驚人看點，讓其被譽為2025年必追神劇？