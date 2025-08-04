肖戰復仇鉅製《藏海傳》今晚首播｜斥資5億打造！網民激讚「眼神殺人」：左眼仇右眼悲！
《藏海傳》首播即爆紅 肖戰「眼神殺人」戲撼動全網
《藏海傳》最大品質保證，莫過於由神劇《後宮甄嬛傳》金牌導演鄭曉龍親自坐鎮，這也是他相隔10年再度回歸古裝劇領域，首度挑戰權謀題材，消息一出已讓劇迷引頸以待。而男主角肖戰更被譽為「天選男主」，預告片中一幕「眼神殺人」的畫面旋即引爆網絡，其細膩的微表情被網民洗版式激讚，瘋傳他能做到「左眼是仇恨，右眼是悲憫」的頂級演技，將角色的複雜內心世界演繹得淋漓盡致，完美駕馭背負血海深仇的高智商腹黑男主形象，讓無數粉絲為之震撼。
製作團隊揭秘5億鉅製 豪言打造陸劇美學新標竿
《藏海傳》製作極度考究，總製作費高達約5.26億港元，堪稱近年陸劇天花板。劇組以「學識即力量」為核心，破格地將18項國家級非物質文化遺產深度融入劇情，例如關鍵道具「榫卯齒輪機關」由非遺傳承人親手打磨，還有藥發木偶、皮影戲等傳統藝術，為劇集注入深厚文化底蘊。在服裝及場景上更是花盡心思，雖然是架空王朝，但處處可見明朝影子，官服、補子等細節一絲不苟。團隊更豪擲四千萬人民幣，以純實木搭建主角的「平津侯府」，力求還原極致的東方美學。
鍾漢良陳妍希驚喜加盟 《中年好聲音3》張與辰獻聲助陣
除了主角肖戰與張婧儀外，《藏海傳》的配角陣容同樣星光熠熠，堪稱豪華。劇組特別邀請到鍾漢良與陳妍希作特別演出，為劇情增添不少驚喜。此外，還有周奇、黃覺、張國強、余男和喬振宇等一眾實力派演員加盟，為劇集增添厚實的戲劇張力。劇集的音樂亦是一大亮點，主題曲《日光之下》及片尾曲《藏海》均由TVB選秀節目《中年好聲音3》的亞軍張與辰主唱，其深情動人的聲線與劇集跌宕起伏的氛圍完美契合，為觀眾帶來聽覺與視覺的雙重享受。
網民一面倒洗版狂讚 未播先預約700萬人太誇張
劇集未播先轟動，網民反應極為熱烈，輿論幾乎一面倒看好。在內地播放平台優酷，《藏海傳》的預約觀看量竟已突破7,000,000大關，創下平台歷史新高紀錄，更在IMDb開出9.1的驚人高分。網民紛紛洗版留言：「光看預告就起雞皮疙瘩了！」、「肖戰的眼神真的絕了，左眼仇、右眼悲，這演技誰能比？」、「700萬人預約也太誇張，根本是頂流中的頂流」、「有鄭曉龍導演就穩了，絕對是年度神劇預定！」、「斥資5億，每一幀都是錢在燃燒，期待值拉滿！」。