阮民安涉土瓜灣超市盜竊被捕 包括偷取飲品糖果及餅乾 藏有他人信用卡
阮民安涉偷取飲品、糖果及餅乾
經初步調查，該男子涉嫌在一間惠康超級市場偷竊11件零食，包括飲品、糖果、魚皮花生及餅乾，總值約140港元。
警方同時發現該男子持有屬於他人嘅信用卡。經查，該名45歲姓阮男子因涉嫌「店舖盜竊」被捕，案件仍在調查中。據消息人士透露，被捕男子為藝人阮民安，而他持有嘅信用卡屬於其朋友。
Alan開腔大鬧Tommy吹水 揭真相「A4」唔係曾志偉改
E-kids成員Alan林詠倫開腔大鬧Tommy吹水，更強調「A4」的名子並不是曾志偉改，而E-kids肯定是公司改，狠叫Tommy唔好再成日抽水攞光環，仲話「真係人唔笑狗都吠」。而Alan在留言解釋E-kids當時未道時是4人組合，而「A4」是經理人提議，並不是曾志偉提議，而笑A4紙的人亦都是不是Tommy本人，是林珊珊開的玩笑。最後Alan再次提點Tommy唔好咩都吹水，平時講邊個都無所謂，但咁樣屈以前幫過你的人佢就頂唔緊，大鬧「真係人無恥便無敵」！
Alan直播：當我同阿Tim死嘅？
後來Alan直播時再次評論事件，強調曾志偉是E-kids的恩人，咁對樣人是不好，坦言過往已經常發生同類事件，但一直不有作聲，但今次真係睇唔過眼，更問反問佢同阿Tim死嘅？「有人話阿邊個咁樣講，係咪真㗎，我會問，你覺得呢？唔怪得佢哋，佢咁講人哋咪信囉，但係你可以當我同阿Tim死嘅？可以自己咁樣去講，我覺得好搞笑囉！你唔撈啫，大家都撈緊，唔好搞到得罪晒啲前輩，講真，冇佢就冇我哋今時今日。」仲教Tommy搵唔夠應該要努力點，唔應該做到咁，表示自己就做唔出了。
Tommy還擊：勸隊友勿再「奶」153同阿叻
Tommy對於Alan的大鬧，回應傳媒形容Alan他們「圍爐思覺失調」，而且勸隊友勿再「奶」153同阿叻，就算《中年好聲音》能播到第18季，亦不會再有他們份，叫Alan北上發展要好好練好國語。
網民：信邊個好？
有不少網民比較偏相信Alan所言，更指認為Tommy不應被爆事實就等同「奶」，亦有網民認為笑吓就好，不用深究「唔明人哋還原事實/講第二個版本就等於奶，事實上E-Kids的確係Star East出身喎，而呢間嘢又真係屬於福祿壽」「細節唔同啫，冇否認有A4呢個名喎」「件事根本得啖笑，唔駛理佢哋就最好」
Tommy大爆曾志偉和譚詠麟E-kids命名為「A4」？
Tommy回憶起當年的情景，當時E-kids的成員還包括Alan（林詠倫）和Tim（鬱禮賢），他們原本是由譚詠麟提攜，並在東方魅力旗下出道。這家公司的創辦人包括了譚詠麟、陳百祥、曾志偉、成龍和梅艷芳等重量級人物。在E-kids正式出道前，曾志偉和譚詠麟對於組合的名字早有構思。Tommy表示，曾志偉給出的第一個建議就是「A4」，這個名字讓他們哭笑不得。