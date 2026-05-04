教大20歲準教師反差照瘋傳 火辣日系造型惹家長信任危機 真實身份曝光！
教大準老師蘇嘉兒靠反差照爆紅
蘇嘉兒目前就讀香港教育大學教育系，IG帳號「.sokyiii2」坐擁超過61,000粉絲，Threads亦有近60,000人追蹤，人氣相當驚人。佢係一位典型嘅現代斜槓族（Slasher），除咗係準教師之外，同時兼任模特兒工作，仲做過私人補習、物業管理、律師樓助手甚至醫學院助手等多份兼職。佢曾經喺訪談中表示，如果將來唔做老師，會選擇創業，因為鍾意不受拘束嘅生活方式。不過令佢真正爆紅嘅，並唔係佢嘅多重身份，而係嗰一組令人嘩然嘅對比照片。
蘇嘉兒自爆19歲先識化妝 天生麗質惹爭議
蘇嘉兒曾經喺Threads上透露，自己到19歲（2024年9月）先開始學識化妝，換言之佢嘅靚並非靠濃妝艷抹堆砌出嚟。佢嘅社交平台上充斥住各種日系風格嘅靚相，由去奈良公園餵鹿嘅清新少女照，到展現火辣身材嘅性感寫真，風格跨度之大令人咋舌。佢更加用日文表達對自己外表嘅自信，呢種「靚到冇朋友」嘅態度，令唔少網民既羨慕又質疑——一個即將成為老師嘅人，喺網上咁高調展示性感一面，到底適唔適合？
「學生家長信任 vs 家長不信任」對比照引爆討論
真正將蘇嘉兒推上風口浪尖嘅，正正就係佢喺Threads發布嘅嗰篇「實習老師中 vs 實習老師後」對比貼文。實習期間嘅佢穿著端莊、笑容親切，完全係一個令家長放心嘅好老師模樣；但實習結束後嘅私下照片就截然不同，性感穿搭盡顯火辣身材，反差之大令人難以相信係同一個人。佢自己都自嘲式咁寫道：「學生家長信任的樣子 vs 我家長不信任的樣子」。
網民兩極激辯：老師私下到底能唔能性感？
呢個話題一出即刻引發網民兩極化嘅激烈討論。支持蘇嘉兒嘅一方認為，老師都係普通人，放工之後點著係個人自由，唔應該因為職業身份就被綁死喺一個框框入面，「人哋放工之後著咩關你咩事？」、「做老師就唔可以有自己生活？」。但反對嘅聲音同樣強烈，有網民直言：「你做幼師喎，啲家長見到你咁嘅相會點諗？」、「專業形象唔係得返著衫嗰陣先要維持」。