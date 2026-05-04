教大20歲準教師反差照瘋傳 火辣日系造型惹家長信任危機 真實身份曝光！

香港教育大學一位20歲準老師「蘇嘉兒」（Katie）近日因為一組「反差照」而在網上掀起軒然大波！佢喺Threads上載咗一張自嘲式對比圖，標題寫住「學生家長信任的樣子 vs 我家長不信任的樣子」，一邊係清純斯文嘅實習老師形象，另一邊就係火辣日系性感造型，兩者之間嘅巨大反差即刻引爆網民熱議——究竟一個準幼師，私底下係咪唔可以性感？