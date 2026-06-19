29歲蘇小小激減10公斤出重量級寫真 尺度爆表「人生最誇張」

29歲DJ兼網紅蘇小小（Zoe So）憑藉傲人34D身材擄獲大量男粉絲，近日她突然宣布7月將推出首本個人寫真集，更預告尺度為「人生最誇張的一次」。為了這本寫真她足足減重10公斤，誠意十足令網民為之瘋狂！