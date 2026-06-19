29歲蘇小小激減10公斤出重量級寫真 尺度爆表「人生最誇張」
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29歲DJ兼網紅蘇小小（Zoe So）憑藉傲人34D身材擄獲大量男粉絲，近日她突然宣布7月將推出首本個人寫真集，更預告尺度為「人生最誇張的一次」。為了這本寫真她足足減重10公斤，誠意十足令網民為之瘋狂！
蘇小小晒喱士內衣 宣布推出首本寫真集
蘇小小日前在社交平台晒出一張喱士內衣照，統一回覆粉絲近期不斷湧入的私訊查詢，正式公布寫真集將於七月面世。她透露：「最近都在日以繼夜趕工，希望可以月底前預售。」她更強調今次寫真尺度前所未有，直言：「這次寫真書的尺度更是人生最誇張的一次，為了這本書減了10公斤，絕對不是開玩笑。」消息一出即引爆網絡討論，不少粉絲表示已準備好錢包等候預售開放。
蘇小小親自回應出席動漫節安排
蘇小小同時交代了寫真集的宣傳計劃，她明確表示不會出現在書展，但將會出席香港動漫節與粉絲見面。此外她亦透露正在安排前往台灣一趟，希望能與當地粉絲面對面互動。這番安排顯示她有意將寫真集的影響力擴展至海外市場，台灣粉絲聞訊後紛紛留言表示期待。
去年因身材擱置寫真計劃
其實蘇小小早於去年已有出版寫真的打算，當時她曾公開表示計劃推出首本寫真集，但隨後發現自己身材未達理想狀態，坦言「發現自己還是肉肉的，還沒練出馬甲線」，最終默默擱置了整個計劃。經過接近一年的努力，她成功減去10公斤，終於有信心重啟寫真拍攝工程，從擱置到重新出發的過程可見她對作品質素的執著。
網民反應超熱烈紛紛表示期待
消息公布後，網民紛紛表示「超期待」、「終於等到」，更大讚她為寫真減重10公斤的毅力驚人，亦有人對「人生最誇張尺度」充滿期待！
資料或影片來源：原文刊於新假期