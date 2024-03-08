蘇小小秘書look超邪惡曬深長事業線 網友：專心唔到做嘢

曾現身ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》以及《海陸勁技場》的靚女DJ蘇小小（Zoe So），早前到台灣加入職棒味全龍的專屬啦啦隊「每日C小龍女」挑戰應援初體驗，對台灣情有獨鐘嘅佢又影靚相，今次仲大玩制服誘惑！