72歲《愛回家》二太突發文透露家母病情 網民暖心祈福背後真相令人動容

72歲的TVB資深綠葉蘇恩磁近年憑《愛．回家之開心速遞》中飾演「龍家二太太佘秀琴」一角而成功入屋，近日在社交平台發文透露家母病情，引起網民關注。這位資深演員坦言媽媽住院一星期，期間經歷貧血輸血、腎功能問題等健康危機，幸好最終傳來好消息，令一眾粉絲鬆一口氣。蘇恩磁的真情流露和網民的暖心回應，展現了娛樂圈背後的人情味。