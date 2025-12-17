72歲《愛回家》二太突發文透露家母病情 網民暖心祈福背後真相令人動容
72歲的TVB資深綠葉蘇恩磁近年憑《愛．回家之開心速遞》中飾演「龍家二太太佘秀琴」一角而成功入屋，近日在社交平台發文透露家母病情，引起網民關注。這位資深演員坦言媽媽住院一星期，期間經歷貧血輸血、腎功能問題等健康危機，幸好最終傳來好消息，令一眾粉絲鬆一口氣。蘇恩磁的真情流露和網民的暖心回應，展現了娛樂圈背後的人情味。
蘇恩磁親自報告媽媽病況
蘇恩磁在社交平台詳細分享媽媽的住院經過，她表示「老媽進醫院一星期了，因為貧血輸了兩袋血，之後又發現她的腎功能有點問題，排尿有障礙要插尿管」。作為女兒的她在這段期間必定承受不少壓力和擔憂，蘇恩磁的坦誠分享讓網民看到她孝順的一面，也感受到她對母親病情的緊張和關切。
醫院傳來好消息令人安慰
經過一星期的治療和觀察，蘇恩磁終於等到好消息。她興奮地在文中寫道「昨天醫院終於通知我她的尿片用完了🙏她可以自己排尿了🙏🙏」，字裡行間透露出她的喜悅和安慰。對於家屬來說，病人能夠自主排尿代表腎功能正在恢復，這無疑是一個重要的康復指標。蘇恩磁連用兩個祈禱手勢表情符號，足見她對母親病情好轉的感恩之情。
網民齊心為蘇媽媽祈福集氣
蘇恩磁的貼文一出，立即引來大批網民留言慰問和祝福。不少粉絲紛紛為蘇媽媽祈禱集氣，留言包括「同祝福❤️🩹早日康復🙏🙏🙏」、「🙏🏻🙏🏻🙏🏻祝你媽媽早日康復!」等溫暖話語。更有貼心網民提醒蘇恩磁要照顧好自己，寫道「🙏🏻🙏🏻🙏🏻妳都要好好照顧自己~」和「Take care!!」。這些真摯的關懷和祝福，充分體現了網民對這位資深演員的支持和愛護，也讓人感受到網絡世界的正能量。
圖片來源：IG@ceciliaso666、TVB、IG@chengsaiho資料或影片來源：原文刊於新假期