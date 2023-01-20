蘇師傅2023娛樂藝人運程｜屬雞篇｜炎明熹沖太歲需讀書 秘婚劉心悠有機懷孕
資料來自：蘇民峰2023兔年運程書；內容由蘇民峰師傅授權轉載*
屬雞沖太歲多變化 破財要靠自己處理
肖雞者今年是沖太歲的生肖，沖代表動/變化，如感情、住屋、事業會有所變化。而沖太歲每次都會有凶星「大耗」跟隨。即是大破財出現，破財如搬屋、買屋，都需要用上一筆錢。今年一粒吉星都沒有，無外來助力，所有事情都要靠自己處理。
事業財運：事業變化兩極化 春夏天出生的話要注意！
事業變化就要留意，因會兩極化，秋冬天出生的朋友，今年若有新機會可以放膽嘗試，就算是生意上的投資也是合適的。而春夏天出生的朋友，今年宜守不宜攻，不宜輕易轉工/投資。屬雞者今年是思想學習投資年，可以自我增值，所以會有新衝擊和新啟發，不過要留意會有額外支出。
感情姻緣：容易出現變化 特別30歲要留意
屬雞者，今年因為沖太歲，比較多變化，感情方面容易出現變化，如結婚，懷孕、分手等，30歲需要特別留意。單身者容易發展一段新戀情。
健康：駕駛者要特別留意
「沖太歲」易有金屬帶來的損傷，特別要留意肺部及四支，尤其是駕駛者，建議減少揸車，可在農曆二月及八月可以捐血、洗牙化解。
屬雞藝人名單：
|炎明熹 17歲
|2005年4月9日
|曾比特 29歲
|1993年11月7日
|鄭裕玲 65歲
|1957年9月9日
|劉心悠 41歲
|1981年4月1日
|袁偉豪 41歲
|1981年5月11日
|黃翠如 41歲
|1981年10月23日
|陳自瑤 41歲
|1981年8月27日
|鄭嘉穎 53歲
|1969年8月15日
炎明熹（17歲，生於2005年4月9日）
去年人氣高企、接Job接到手軟的炎明熹 ，早前在訪問中提及到有可能到內地升學。根據蘇民峰師傅的說話，屬雞者今年是思想學習投資年，可以自我增值，所以會有新衝擊和新啟發，不過要留意會有額外支出；看來炎明熹出外讀書亦不是一件壞事。
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曾比特（29歲，生於1993年11月7日）
屬雞的曾比特去年北上掘金，賺到盆滿缽滿，雖然今年屬雞的他沖太歲，但冬天出生的他，有可能在來年有很多不同的新發展，更上一層樓！
鄭裕玲（65歲，生於1957年9月9日）
去年正式離開TVB的鄭裕玲DoDo姐，走出了自己的comfort zone，她客串演出193的新歌MV外，又聲演賀歲電影《超神經械劫案下》，屬雞再加上在秋天出生的她，今年若有新機會，可以作更多大膽的新嘗試，可能在在新的電視台或工作範疇迎接事業另一新高峰，莫非暗示Do姐相隔十幾年後再進軍大銀幕？
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劉心悠（41歲，生於1981年4月1日）
近日被爆出去年年底秘密結婚的劉心悠，在兔年感情方面會比較多變化，蘇師傅更表示屬雞者可能會有懷孕的消息，有可能下年會聽到劉心悠的好消息！
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袁偉豪（41歲，生於1981年5月11日）
同樣屬雞的袁偉豪去年雖然搞作多多，但形象依然麻麻，春天出生的他宜守不宜攻，未知下年會有什麼發展，有沒有機會翻身撇掉「軟飯王」的花名呢？
黃翠如（41歲，生於1981年10月23日）
每隔一排就是非傳出的黃翠如，在秋天出生的她能夠在兔年放膽嘗試新機會，或者作一些生意上的投資，一改「是非負評王」的形象。
陳自瑤（41歲，生於1981年8月27日）
近年屢次傳出婚變傳聞的陳自瑤，根據蘇民峰師傅所講，屬雞者在兔年將會遇上感情方面的變化，包括結婚和分手等，唔通下年會聽到陳自瑤和王浩信震撼的新消息？
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鄭嘉穎（53歲，生於1969年8月15日）
日前誕下男丁的鄭嘉穎同樣屬雞，今年會有大破財出現，如搬屋、買樓也要使上一大筆錢，莫非鄭嘉穎要再換大屋？看來四年抱三的鄭嘉穎，要努力賺奶粉錢了！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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