蘇師傅2023娛樂藝人運程｜屬雞篇｜炎明熹沖太歲需讀書 秘婚劉心悠有機懷孕

每到農曆新年，有不少網民都會紛紛查閱自己生肖的來年運程。根據蘇民峰師傅的說法，屬雞的朋友是沖太歲的生肖，將會由大大小小的變化，而且會有「大破財」的情況出現，健康方面亦會出現問題，我們一直看看屬雞的朋友新一年的運程和該如何化解沖太歲吧！