蘇永康11年前密會夜遊舊相被做報導 「嫩版鄧麗欣」就是蘇太本人

58歲蘇永康今日被周刊爆料與「嫩版鄧麗欣」海旁密會，兩人十指緊扣親暱如情侶，震撼全城。然而報道刊登後不久，該周刊竟神秘下架相關文章，加上網民細心發現照片中的髮型、服裝甚至牛奶包裝都與2014年舊照一模一樣，疑似11年前婚前舊相被翻炒當新聞。