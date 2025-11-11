蘇永康11年前密會夜遊舊相被做報導 「嫩版鄧麗欣」就是蘇太本人

58歲蘇永康今日被周刊爆料與「嫩版鄧麗欣」海旁密會，兩人十指緊扣親暱如情侶，震撼全城。然而報道刊登後不久，該周刊竟神秘下架相關文章，加上網民細心發現照片中的髮型、服裝甚至牛奶包裝都與2014年舊照一模一樣，疑似11年前婚前舊相被翻炒當新聞。

周刊爆蘇永康密會神秘女子突然下架

今日有周刊報道蘇永康與年約20多歲的神秘女子於晚上約會，該名女子身材嬌小被形容為「嫩版鄧麗欣」。報道指蘇永康身穿黑色西裝，與運動裝打扮的女子在尖沙咀會合，之後駕車到黃埔海旁僻靜處談心。期間蘇永康被拍到溫柔撫摸女方玉背，女方則手舞足蹈表現興奮，兩人依偎細語親暱如情侶，聊了約半小時後更十指緊扣返回座駕離開。然而詭異的是，該周刊於中午時分突然將報道從官網下架，未有交代原因。

蘇永康未回應妻兒即時轉私人帳戶

報道出街後，蘇永康未有就封面事件作出即時回應。更令人關注的是，其妻馮翠珊及兒子Jazz於中午時分將Instagram帳戶轉為不公開狀態，似乎要避開外界關注。蘇永康一向被視為好男人好老公，與任職時裝品牌高層的妻子馮翠珊恩愛有加，婚後從未傳過緋聞，今次突然爆出密會年輕女子的消息，確實令人震驚。不過隨著周刊神秘下架報道，事件開始出現轉折。

網民神探發現11年前舊相疑被翻炒

眼尖網民仔細分析報道照片後，發現多個疑點指向這些照片並非近期拍攝。首先是蘇永康在照片中的短髮造型，與他近期的髮型明顯不同。經過比對後發現，照片中的髮型和黑色西裝打扮，與他在2014年10月25日擔任環球小姐嘉賓演出時一模一樣，當時他正演唱《男人不該讓女人流淚》。更有網民發現，照片中蘇永康在便利店購買的高鈣脫脂奶包裝，竟然是約10年前的舊款包裝設計，進一步證實照片的拍攝時間。

網民熱議「嫩版鄧麗欣」是現任妻子

網民發現真相後紛紛留言質疑：「2014年佢未結婚，𠵱家攞嚟炒咩？」、「連牛奶包裝都係舊款，太明顯啦！」亦有網民指出，翻查蘇永康妻子馮翠珊在2014年的舊照，髮型確實與報道中所指的「嫩版鄧麗欣」相似，懷疑當年的約會對象根本就是現任妻子。有網民直言：「原來係同老婆拍拖被影到，攞嚟做新聞真係好搞笑！」蘇太之後在社交平台做出回應，承認就是本人，並直言兩人感情穩定。

