盤點撞樣蘇永康5大名人 網民：只能靠頭髮長度分辨

58歲蘇永康近期因演唱會被取消及密會「嫩版鄧麗欣」事件備受關注，但原來多年來不少人都因為外貌相似而被指撞樣蘇永康。從台灣歌手到本地藝人，甚至連漫畫角色都有蘇永康的影子，這些「撞樣」事件更成為網民熱議話題。究竟有哪些名人被指與蘇永康神似，當中更有人被稱為「女版蘇永康」。

1.周蕙「女版蘇永康」稱號

台灣歌手周蕙出道時已被指與蘇永康撞樣，更被冠以「女版蘇永康」的稱號，這個稱號一叫就是26年。兩人因為相似的外貌而結緣成為超過20年的老友，更以兄妹相稱。2022年蘇永康在台灣舉行演唱會時，特別邀請周蕙擔任嘉賓，周蕙更幽默地自我介紹「大家好，我是女版蘇永康」。她更打趣表示與蘇永康是「無血緣兄妹」，笑言「很多人還真以為我們是親兄妹」，可見兩人的相似程度連觀眾都信以為真。

2.胡慧沖變身蘇永康分身

有「泰國通」之稱的胡慧沖近年因為蘇永康在《法與情》中的造型而被網民指激似。當蘇永康在劇中飾演律師「林大狀」時，短髮配黑色粗框眼鏡的造型讓網民立即聯想到胡慧沖。加上蘇永康近年身形暴脹，兩人的相似度更加明顯。網民紛紛留言指「個樣搞到咁」、「激似胡慧沖」，這個意外的撞樣組合成為當時的熱話。胡慧沖的招牌造型竟然與蘇永康不謀而合，令人驚嘆緣分的奇妙。

3.丁文俊《中年好聲音》孖生效應

TVB音樂節目《中年好聲音》參選者丁文俊與蘇永康的相似度令人嘆為觀止。兩人在節目中合作演唱《不想獨自快樂》時，同樣戴上黑框眼鏡的造型讓他們看起來如孖生兄弟一般。加上近年蘇永康身形暴脹，兩人在台上的相似度更加驚人，網民都驚嘆這個意外的撞樣組合。原來蘇永康與丁文俊已經相識20年，蘇永康更在台上大讚對方「好真誠」，並鼓勵他繼續追夢，這段友誼更為這個撞樣故事增添溫馨色彩。

4.湯令山Gareth T髮型成唯一分別

有網民指出覺得湯令山Gareth T外貌與蘇永康相似，連戴眼鏡的造型都如出一轍，有網民更直言「Gareth T同蘇永康點樣分？只可以靠認頭髮長度」。

5.漫畫角色「蘇泳康」爆紅網絡

最特別的撞樣對象要數漫畫《稻中兵團》中的田原年彥一角，香港版譯名正是「蘇泳康」。這個角色以「我很醜可是我有女朋友」的名句而廣為人知，網民更指這證明了蘇永康當時的知名度。有網民回憶指「講到蘇永康，我是想到稻中桌球社這部漫畫，一個骨骼驚奇的路人」，可見這個漫畫角色與蘇永康的神似程度。更有趣的是，經常有人與歌手蘇永康合照後在IG錯手標籤成「蘇泳康」，這個烏龍事件更成為網民的笑談。

