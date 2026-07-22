被指與甄敏芳關係曖昧？昔日片段揭蘇永康真面目！急召杜如風徐濠縈借出3代私伙靚衫任揀
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23歲澳門學員甄敏芳參與選秀節目《聲秀》期間，獲導師蘇永康傾囊相授並猶如慈父般照顧，近日卻因一張親密合照引爆網絡熱話。大批網民紛紛質疑這對頻頻以父女相稱師徒之間牽涉不尋常互動。面對突如其來巨大輿論風暴，男方至今仍未就最新合照風波作出任何表態。
甄敏芳高調發文曬親密合照惹來滿城風雨
憑藉選秀節目人氣急升兼被譽為顏值擔當，甄敏芳日前突然於社交平台高調向導師表達愛意並上傳二人合照，瞬間成為大眾焦點。這名女學員在貼文中大讚對方給予極大安全感，直言比賽期間甚至出現怯場拒食情況，全靠恩師全程陪伴打氣，更於合唱前特別叮囑「你唔好當我喺身後，爸爸 is everywhere」來協助她建立底氣。帖文原意雖為感激無微不至栽培之恩，但過度親暱措辭隨即觸動外界神經，令這段師徒情誼蒙上猜測色彩。
蘇永康昔日詳解部署策略至今未應新傳聞
針對近日甚囂塵上緋聞，男方目前選擇保持沉默，並未就爭議合照發表任何最新回應。不過回顧他於《聲夢》決賽結束後，網上頻道長達一小時無間斷分享中，曾公開拆解為三名學員精心部署戰術，強調全屬真心幫助新人。他當時透露自己經常插手選曲以至舞台燈光設計，並笑稱多謝節目監製通融諒解，務求將學員優點無限放大。當時相關影片留言區亦累積超過1,000名觀眾讚好，不少人留言認同他出心出力提攜後輩。
蘇永康急召杜如風徐濠縈借出3代私伙靚衫任揀
為了讓旗下愛將在台上展現最佳狀態，這位星級導師可謂不惜工本出盡人情牌。考慮到愛徒手長腳長先天優勢，他特別急召時裝界好友杜如風及徐濠縈，借出三大袋私人珍藏服飾任由挑選。除了服裝大加碼，其太太與歌唱指導張敬軒愛將Yoroko老師更親身上陣，傳授穿戴透視露背裝前必須進行磨砂護理秘訣，從內到外協助本身極度缺乏自信女方打破容貌焦慮。
網民激辯師徒情誼真相逾千留言掀網絡熱話
事件曝光後迅速佔據各大討論區版面，網民針對這段備受爭議師徒關係發表極端意見。有部分保守派網民直指女方舉動欠缺分寸，留言諷刺「高調過頭一定有古怪」、「娛樂圈邊有咁單純」。另一邊廂則有忠實粉絲力撐導師純粹出於惜才之心，紛紛留言反擊「阿公不嬲當佢係女咁錫」、「真心幫人都要被抹黑真係慘」，雙方陣營持續於網絡激烈交鋒。
資料或影片來源：原文刊於新假期