被指與甄敏芳關係曖昧？昔日片段揭蘇永康真面目！急召杜如風徐濠縈借出3代私伙靚衫任揀

23歲澳門學員甄敏芳參與選秀節目《聲秀》期間，獲導師蘇永康傾囊相授並猶如慈父般照顧，近日卻因一張親密合照引爆網絡熱話。大批網民紛紛質疑這對頻頻以父女相稱師徒之間牽涉不尋常互動。面對突如其來巨大輿論風暴，男方至今仍未就最新合照風波作出任何表態。