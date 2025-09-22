蘇永康23年前涉毒案一文睇清 四年婚姻被傳出軌食軟飯 公開向前妻道歉：我對佢唔住！

蘇永康近年事業重心轉移內地，更密密開騷，但原定十月舉行的溫州演唱會卻突然被取消，連帶電視節目畫面亦疑似被消失！事件震驚網絡，矛頭直指23年前一宗轟動娛樂圈的涉毒案件，究竟當年發生了甚麼事，令他至今仍要為此付出代價？