蘇永康23年前涉毒案一文睇清 四年婚姻被傳出軌食軟飯 公開向前妻道歉：我對佢唔住！

蘇永康近年事業重心轉移內地，更密密開騷，但原定十月舉行的溫州演唱會卻突然被取消，連帶電視節目畫面亦疑似被消失！事件震驚網絡，矛頭直指23年前一宗轟動娛樂圈的涉毒案件，究竟當年發生了甚麼事，令他至今仍要為此付出代價？

溫州個唱急煞停 蘇永康節目疑被消失

蘇永康近年在內地發展順利，原定於2025年10月6日在溫州舉辦演唱會，門票早已開賣，豈料在開騷前夕卻突然宣布取消。據悉，事件的導火線是有內地網民翻出他23年前的涉毒舊案，並向有關當局舉報，最終導致演唱會被逼告吹。一波未平一波又起，有網民發現，蘇永康擔任導師的TVB節目《聲秀》在內地播出時，華南地區的觀眾竟是收看重播的飲食節目，令人猜測是當局為免「劣跡藝人」亮相而作出的特殊處理，令蘇永康慘遭「消失」。

回顧蘇永康涉毒離婚史

2002年蘇永康及台灣女星安雅在台北因涉嫌服食及藏有搖頭丸被捕，僅被判入台北看守所強制勒戒11天隨即出獄，入獄期間更獲時任中華民國副總統呂秀蓮探望，但仍導致2003年8月與馮麗清離婚收場，這行為和他一向予人健康形象的他落差很大，而該形象被破壞，星途也遭受嚴重影響，其後轉至中國大陸發展。直至2007年復出台灣樂壇，翌年復出香港樂壇。

蘇永康當年記招喊冤 堅稱無食搖頭丸

2002年6月初，蘇永康與安雅因搖頭丸事件被判入台北看守所進行觀察勒戒，結果分別只勒戒了十一日及十日便火速獲釋。對於兩位藝人進入看守所的時間比平常犯人為短，外間眾說紛紜，有指蘇永康是得呂秀蓮探望後獲從中調停，亦有指安雅是因有特權人士介入而得優待。

蘇永康在2002年6月初涉嫌藏有「搖頭丸」在台灣夜店被警察撿控﹐其後准以台幣一萬元﹙約港幣二千二百餘元﹚保釋﹐而6月11日他照預定行程舉辦唱片記者會﹐蘇永康甫到場即否認藏有搖頭丸﹐更表示﹐「我從未吃過搖頭丸﹐我不是吸毒者」。蘇永康穿著Ｔ恤､牛仔褲出席記者會﹐因為當年涉及藝人疑藏毒的消息是大新聞﹐此吸引大批港台星馬傳媒到場採訪﹐香港有線電視也專程採訪直播﹐有人直呼「從沒有看過這樣的大陣仗」。對於6月8日凌晨疑因藏搖頭丸被捕﹐蘇永康表示﹐案發前他工作了一整天﹐凌晨一時許才開完會﹐回到飯店後﹐他邀朋友一起出遊﹐先去了京華城後就到‘Ｒｏｏｍ１８’﹐那時他也放鬆心情地喝了一點酒﹐因為酒量不好﹐所以精神很模糊﹐有點醉了。

西褲爛底褲外露

蘇永康說﹐後來有人提議到另一個地方﹙台客爽﹚﹐記憶中那是個很黑的地方﹐他們去的是最後一間的包廂﹐因為他又喝了一些酒﹐覺得很累﹐就躺在沙發上睡著了﹐最後的記憶是有人把他從沙發上拉起來﹐推到牆上去﹐他慢慢才意識到‘這是臨時檢查’﹐他聽到台灣警察說在他身旁附近找到丸仔﹐接著他就被帶回警局了。對於傳媒報道他持有丸仔﹐蘇永康表示﹐他並沒看到有人拿出搖頭丸﹐當時也沒有報載所稱‘藥丸從褲管掉下來’﹐他並特別強調‘我從未吃過搖頭丸﹐我不是吸毒者’。至於台灣警局指蘇永康酒精檢測結果並不高﹐蘇永康表示﹐他在‘Ｒｏｏｍ１８’時意識已經模糊﹐而酒精是早上八時檢測的﹐當時他已經喝了很多水﹐也睡了一覺了﹐所以酒精含量多寡他並不清楚。蘇永康又說﹐他的頭受傷､褲子撕爛以致底褲外露﹐還是他後來到廁所才發現的。至於一起被帶到警局的藝人吳安雅﹐是他在‘Ｒｏｏｍ１８’才認識的﹐在這樣的情況下認識實在很無奈。

尿液含有減肥藥

對於尿液是否可能檢查出藥物反應﹐蘇永康特別事先澄清﹐他這幾個月有吃減肥藥﹐也因為精神緊張吃過安眠藥､鎮靜劑﹐這些藥物都有醫生證明﹐都是循正常管道取得的。

公開道歉

蘇永康也特別表示歉意﹐他說﹐他「在不屬於自己的地方太輕鬆了」﹐發生這麼大的誤會讓唱片公司､家人､太太､朋友擔心﹐相當對不起﹗他心裏很難過﹐但更清楚以後自己要更加努力。案發後與太太十指緊扣回港，不過一年之後與新加坡太太馮麗清鬧離婚，四年婚姻正式畫上句號。

反駁食軟飯蘇永康外父出殯我埋單！

搖頭丸事件後一年，蘇永康傳出分居，直至2003年8月康仔與Jane親口承認離婚，外間一直力斥康仔種種不是，傳聞他花掉Jane二千萬積蓄，貪玩爛蒲冷落嬌妻，甚至有說他帶女返家開P。儘管受盡千夫所指，康仔仍然極力維護Jane，接受《東方新地》訪問時，他一再強調自己對不起太太，但談到錢銀轇轕時，康仔斬釘截鐵地說：「我無使過佢一毫子，就連上個月外父過身，我都俾咗十萬蚊佢埋單！」

「我對佢唔住！」

康仔與Jane曾經是令人羨慕的模範夫妻，98年經朋友介紹認識後，拍拖一年就閃電結婚，可惜幸福持續不到四年，至今年五月就正式簽紙離婚。五年間歷盡熱戀、新婚到如今反目成仇，Jane甚至公開表示「康仔不是她理想中的丈夫」，暗示自己嫁錯人，一切都令康仔十分自責：「我承認呢段婚姻度，我做得唔夠好，我對佢唔住，令佢唔開心。我當然有做錯事，35歲人，舊年仲發生件咁嘅事（搖頭丸事件），唔通仲可以話自己無錯咩？不過喺呢件事之前，我哋之間已經有好多問題，我哋嘅性格唔夾，我鍾意玩佢鍾意靜，成日會因為咁樣嘈交，分歧愈來愈大。不過我肯定無第三者，相信佢都無。」

住淺水灣豪得起 否認使太太錢

當時一連串報道都直斥康仔耗盡Jane所有積蓄後，更拒付贍養費，絕情得令人心寒。康仔再三強調自己無用過對方一毫子：「我入行十八年，依家嘅生活，住淺水灣同換幾部車咁小事，絕對負擔得起，根本無需要使Jane錢。外間一直所講嘅生意投資，根本係我出錢，因為當時見Jane融入唔到香港生活，我做丈夫嘅想佢有啲世藝同寄託，咪投資小生意俾佢打發時間，後尾蝕咗大家都唔想，亦唔係蝕咗佢嘅錢。至於點解佢依家經濟有困難，我唔想代佢發表，總之肯定唔關我事！甚至乎上個月外父過身，我都有透過律師，俾咗大約十萬蚊港幣佢作為殮葬費，呢啲嘢我有晒證明。」

內地網民窮追猛打 翻舊帳舉報零容忍

事隔23年，蘇永康的陳年舊案再次成為大眾焦點，全因內地網民對「劣跡藝人」採取零容忍態度。不少網民在社交平台留言，認為互聯網是有記憶的，對於曾犯錯的藝人不能輕易放過，更有人直言：「支持舉報，自作自受」。雖然也有粉絲認為事件已過多年，應該給予機會，但從演唱會被取消及節目被消失的結果來看，舉報行動明顯奏效，反映出內地市場對藝人道德標準的嚴格要求，令蘇永康的內地掘金之路蒙上巨大陰影。

蘇永康 醜聞 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇永康 醜聞 案發後記招否認吸毒（圖片來源：新傳媒資料庫）
案發後記招否認吸毒（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇永康 醜聞 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇永康 醜聞 反駁食軟飯蘇永康外父出殯我埋單！（圖片來源：新傳媒資料庫）
反駁食軟飯蘇永康外父出殯我埋單！（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇永康 醜聞 不歡而散（圖片來源：新傳媒資料庫）
不歡而散（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇永康 醜聞 否認食軟飯（圖片來源：新傳媒資料庫）
否認食軟飯（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇永康 醜聞 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇永康 醜聞 蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。（圖片來源：大麥網）
蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。（圖片來源：大麥網）
蘇永康 醜聞 聲秀直播被下架（圖片來源：TVB）
聲秀直播被下架（圖片來源：TVB）

圖片來源：新傳媒資料庫、大麥網、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

