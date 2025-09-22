蘇永康23年前涉毒案一文睇清 四年婚姻被傳出軌食軟飯 公開向前妻道歉：我對佢唔住！
溫州個唱急煞停 蘇永康節目疑被消失
蘇永康近年在內地發展順利，原定於2025年10月6日在溫州舉辦演唱會，門票早已開賣，豈料在開騷前夕卻突然宣布取消。據悉，事件的導火線是有內地網民翻出他23年前的涉毒舊案，並向有關當局舉報，最終導致演唱會被逼告吹。一波未平一波又起，有網民發現，蘇永康擔任導師的TVB節目《聲秀》在內地播出時，華南地區的觀眾竟是收看重播的飲食節目，令人猜測是當局為免「劣跡藝人」亮相而作出的特殊處理，令蘇永康慘遭「消失」。
回顧蘇永康涉毒離婚史
2002年蘇永康及台灣女星安雅在台北因涉嫌服食及藏有搖頭丸被捕，僅被判入台北看守所強制勒戒11天隨即出獄，入獄期間更獲時任中華民國副總統呂秀蓮探望，但仍導致2003年8月與馮麗清離婚收場，這行為和他一向予人健康形象的他落差很大，而該形象被破壞，星途也遭受嚴重影響，其後轉至中國大陸發展。直至2007年復出台灣樂壇，翌年復出香港樂壇。
蘇永康當年記招喊冤 堅稱無食搖頭丸
2002年6月初，蘇永康與安雅因搖頭丸事件被判入台北看守所進行觀察勒戒，結果分別只勒戒了十一日及十日便火速獲釋。對於兩位藝人進入看守所的時間比平常犯人為短，外間眾說紛紜，有指蘇永康是得呂秀蓮探望後獲從中調停，亦有指安雅是因有特權人士介入而得優待。
蘇永康在2002年6月初涉嫌藏有「搖頭丸」在台灣夜店被警察撿控﹐其後准以台幣一萬元﹙約港幣二千二百餘元﹚保釋﹐而6月11日他照預定行程舉辦唱片記者會﹐蘇永康甫到場即否認藏有搖頭丸﹐更表示﹐「我從未吃過搖頭丸﹐我不是吸毒者」。蘇永康穿著Ｔ恤､牛仔褲出席記者會﹐因為當年涉及藝人疑藏毒的消息是大新聞﹐此吸引大批港台星馬傳媒到場採訪﹐香港有線電視也專程採訪直播﹐有人直呼「從沒有看過這樣的大陣仗」。對於6月8日凌晨疑因藏搖頭丸被捕﹐蘇永康表示﹐案發前他工作了一整天﹐凌晨一時許才開完會﹐回到飯店後﹐他邀朋友一起出遊﹐先去了京華城後就到‘Ｒｏｏｍ１８’﹐那時他也放鬆心情地喝了一點酒﹐因為酒量不好﹐所以精神很模糊﹐有點醉了。
西褲爛底褲外露
蘇永康說﹐後來有人提議到另一個地方﹙台客爽﹚﹐記憶中那是個很黑的地方﹐他們去的是最後一間的包廂﹐因為他又喝了一些酒﹐覺得很累﹐就躺在沙發上睡著了﹐最後的記憶是有人把他從沙發上拉起來﹐推到牆上去﹐他慢慢才意識到‘這是臨時檢查’﹐他聽到台灣警察說在他身旁附近找到丸仔﹐接著他就被帶回警局了。對於傳媒報道他持有丸仔﹐蘇永康表示﹐他並沒看到有人拿出搖頭丸﹐當時也沒有報載所稱‘藥丸從褲管掉下來’﹐他並特別強調‘我從未吃過搖頭丸﹐我不是吸毒者’。至於台灣警局指蘇永康酒精檢測結果並不高﹐蘇永康表示﹐他在‘Ｒｏｏｍ１８’時意識已經模糊﹐而酒精是早上八時檢測的﹐當時他已經喝了很多水﹐也睡了一覺了﹐所以酒精含量多寡他並不清楚。蘇永康又說﹐他的頭受傷､褲子撕爛以致底褲外露﹐還是他後來到廁所才發現的。至於一起被帶到警局的藝人吳安雅﹐是他在‘Ｒｏｏｍ１８’才認識的﹐在這樣的情況下認識實在很無奈。
尿液含有減肥藥
對於尿液是否可能檢查出藥物反應﹐蘇永康特別事先澄清﹐他這幾個月有吃減肥藥﹐也因為精神緊張吃過安眠藥､鎮靜劑﹐這些藥物都有醫生證明﹐都是循正常管道取得的。
公開道歉
蘇永康也特別表示歉意﹐他說﹐他「在不屬於自己的地方太輕鬆了」﹐發生這麼大的誤會讓唱片公司､家人､太太､朋友擔心﹐相當對不起﹗他心裏很難過﹐但更清楚以後自己要更加努力。案發後與太太十指緊扣回港，不過一年之後與新加坡太太馮麗清鬧離婚，四年婚姻正式畫上句號。
反駁食軟飯蘇永康外父出殯我埋單！
搖頭丸事件後一年，蘇永康傳出分居，直至2003年8月康仔與Jane親口承認離婚，外間一直力斥康仔種種不是，傳聞他花掉Jane二千萬積蓄，貪玩爛蒲冷落嬌妻，甚至有說他帶女返家開P。儘管受盡千夫所指，康仔仍然極力維護Jane，接受《東方新地》訪問時，他一再強調自己對不起太太，但談到錢銀轇轕時，康仔斬釘截鐵地說：「我無使過佢一毫子，就連上個月外父過身，我都俾咗十萬蚊佢埋單！」
「我對佢唔住！」
康仔與Jane曾經是令人羨慕的模範夫妻，98年經朋友介紹認識後，拍拖一年就閃電結婚，可惜幸福持續不到四年，至今年五月就正式簽紙離婚。五年間歷盡熱戀、新婚到如今反目成仇，Jane甚至公開表示「康仔不是她理想中的丈夫」，暗示自己嫁錯人，一切都令康仔十分自責：「我承認呢段婚姻度，我做得唔夠好，我對佢唔住，令佢唔開心。我當然有做錯事，35歲人，舊年仲發生件咁嘅事（搖頭丸事件），唔通仲可以話自己無錯咩？不過喺呢件事之前，我哋之間已經有好多問題，我哋嘅性格唔夾，我鍾意玩佢鍾意靜，成日會因為咁樣嘈交，分歧愈來愈大。不過我肯定無第三者，相信佢都無。」
住淺水灣豪得起 否認使太太錢
當時一連串報道都直斥康仔耗盡Jane所有積蓄後，更拒付贍養費，絕情得令人心寒。康仔再三強調自己無用過對方一毫子：「我入行十八年，依家嘅生活，住淺水灣同換幾部車咁小事，絕對負擔得起，根本無需要使Jane錢。外間一直所講嘅生意投資，根本係我出錢，因為當時見Jane融入唔到香港生活，我做丈夫嘅想佢有啲世藝同寄託，咪投資小生意俾佢打發時間，後尾蝕咗大家都唔想，亦唔係蝕咗佢嘅錢。至於點解佢依家經濟有困難，我唔想代佢發表，總之肯定唔關我事！甚至乎上個月外父過身，我都有透過律師，俾咗大約十萬蚊港幣佢作為殮葬費，呢啲嘢我有晒證明。」
內地網民窮追猛打 翻舊帳舉報零容忍
事隔23年，蘇永康的陳年舊案再次成為大眾焦點，全因內地網民對「劣跡藝人」採取零容忍態度。不少網民在社交平台留言，認為互聯網是有記憶的，對於曾犯錯的藝人不能輕易放過，更有人直言：「支持舉報，自作自受」。雖然也有粉絲認為事件已過多年，應該給予機會，但從演唱會被取消及節目被消失的結果來看，舉報行動明顯奏效，反映出內地市場對藝人道德標準的嚴格要求，令蘇永康的內地掘金之路蒙上巨大陰影。