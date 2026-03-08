別在蒙古矇查查｜蘇皓兒消失《足球女將2》轉戰蒙古 大曬美腿網民激讚養眼

東方新地

《足球女將2》缺席成謎的蘇皓兒，竟然現身全新旅遊節目《別在蒙古矇查查》！這位上季表現獲教練認證、出勤率高到爆燈的足球女將，突然消失於球場卻轉戰蒙古國，令一眾粉絲既驚喜又疑惑。今晚首播就大曬美腿纖腰，獲網民清一色激讚！

蘇皓兒缺席《足球女將2》轉戰蒙古國

上一季《足球女將2》表現優秀的蘇皓兒，出勤率高到連教練都認證係隊中最勤力的球員，更成功入選進攻中場位置。佢曾經分享過堅持的心路歷程，指頭一兩個月都有點辛苦，進度又不算好，經常做不到正選。不少粉絲認為佢仲係隊中精神領袖，但今季竟然無現身，令唔少支持者都好失望。

首集揭開烏蘭巴托現代化真相

雖然蘇皓兒缺席《足球女將2》，但就同陳葦璇一齊在全新旅遊節目《別在蒙古矇查查》現身，並由今晚開始逢禮拜日晚上8點在ViuTV播出。節目首集《從烏蘭巴托認識蒙古國》就打破咗香港人對蒙古的刻板印象。原來烏蘭巴托作為首都，容納全國近一半人口約150萬人，擁有現代化的建築、商業區和娛樂設施。雖然遊牧人口仍佔30%左右，但城市人口比例逐年上升，年輕人尤其傾向定居城市。呢種趨勢顯示蒙古國正從傳統遊牧社會轉向現代城市化國家，完全顛覆咗大家以為蒙古人仲係住蒙古包放羊的想像。

一開波就行李失蹤 烏蘭巴托市中心體驗現代生活

節目一開始就遇到突發狀況，蘇皓兒同陳葦璇在成吉思汗國際機場等行李等咗十個回合都無佢哋嘅行李，結果要等到第二日早上十點半先會寄到酒店。佢哋首先去到蘇赫巴托廣場，呢個廣場除咗有成吉思汗的大型雕像之外，對當地市民都非常重要，因為官方活動甚至頒發勳章、畢業典禮都會在呢個廣場進行。廣場仲有電動單車同電動滑板車租借服務，輸入手機程式掃描就可以用，非常方便。由於烏蘭巴托空氣污染嚴重，所以政府推出綠色交通，鼓勵當地人和遊客以電動車代步，按時收費用完放在路邊就得。

遊樂場體驗揭示蒙古人生活態度

蘇皓兒同陳葦璇去到蒙古國際兒童公園，發現呢個遊樂場有過山車、迴旋木馬、海盜船、碰碰車、鬼屋和人工湖等設施，而且係免費入場。佢哋訪問當地人，有人話每個月會來五次，仲有人話每日都會來放鬆。一個來自英國的蒙古人話「這裡的氣氛很棒，人們喜歡這裡的天氣」。蘇皓兒話覺得蒙古人比香港人更放鬆，更加懂得享受世界，而且佢哋9點先日落，放工後仲有好多時間可以在公園放鬆。

網民期待後續集數更多驚喜

消失於《足球女將2》的蘇皓兒，現身於此旅遊節目即刻引起網民關注。佢在節目中不斷大曬美腿和纖腰，令網民都留言大讚節目非常養眼。不少網民亦大讚蘇皓兒同陳葦璇的組合確實好有睇頭，兩人在蒙古的互動亦都好有化學作用，睇得出佢哋真係好享受呢次旅程。節目播出後網民反應熱烈，除咗讚蘇皓兒同陳葦璇靚之外，都對蒙古國的現代化程度感到驚訝。有網民話「原來蒙古唔係淨係得草原同蒙古包」、「佢哋嘅生活其實同我哋差唔多」。亦有人期待後續集數會有更多蒙古文化體驗，想睇佢哋會唔會真係去體驗遊牧生活。《別在蒙古矇查查》總共有10集，相信會為觀眾帶來更多關於蒙古國的新發現。

蘇皓兒 別在蒙古矇查查 蘇皓兒缺席《足球女將2》，網民都非常傷心！（圖片來源：蘇皓兒IG）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 蘇皓兒缺席《足球女將2》轉戰蒙古國（圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
蘇皓兒 別在蒙古矇查查 （圖片來源：ViuTV）
圖片來源：蘇皓兒IG、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

