別在蒙古矇查查｜蘇皓兒消失《足球女將2》轉戰蒙古 大曬美腿網民激讚養眼

《足球女將2》缺席成謎的蘇皓兒，竟然現身全新旅遊節目《別在蒙古矇查查》！這位上季表現獲教練認證、出勤率高到爆燈的足球女將，突然消失於球場卻轉戰蒙古國，令一眾粉絲既驚喜又疑惑。今晚首播就大曬美腿纖腰，獲網民清一色激讚！