Ivy So瑜伽緊身衫做義工被捕獲！熱心畫面瘋傳 卻被嫌穿著不當
COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）近日被網民野生捕獲在沙律貓狗之家做義工，身穿瑜伽緊身衫的她親自照顧毛孩，人美心善的形象再次圈粉無數！不過有網民質疑她的穿著打扮不太適合做義工，更有人直言「狗狗見到佢都被嚇親」，引發網上討論。
Ivy So瑜伽緊身衫做義工 被網民野生捕獲
網民durga_suktam昨日（21日）在IG分享到沙律貓狗之家做義工時的意外發現，表示「今日探訪沙律貓狗之家，遇見靚女Ivy So，仲以為佢做訪問，原來過嚟做義工」。從分享的照片可見，Ivy So身穿淺綠色瑜伽緊身衫，露出結實腰線，在鏡頭前走過。網民大讚她人美心善，低調行善不張揚，更有粉絲表示「女神就係咁有愛心」。
網民質疑穿著不當
不過，有人批評Ivy So的穿著選擇，留言「去做義工？仲以為佢去游水😅，狗狗見到佢都被嚇親🙈，著衫都要配合場地架🙃，Sorry可能我錯重點」。這番言論立即引起其他網民反駁，有人為她辯護「咁著方便活動，係有乜問題？」、「人地都係低調做，比人影到啫！」、「真係好有愛心，唔係淨係識扮靚」、「做義工都咁靚，毛孩好幸福」
雅琳善行粉絲團定期組織慈善活動
事實上，Ivy So的善心並非一時興起，她的粉絲經常以其名義組織「雅琳善行」進行各種慈善活動。粉絲團曾自發組織義工服務，舉行兩次派飯活動幫助有需要人士，又召集義工照顧流浪動物。
Marf生日慈善應援身體力行支持義工
同為COLLAR成員的Marf同樣熱心公益，2022年踏入20歲生日時，COLLAR後援會特意為她搞生日慈善應援，一眾粉絲到位於錦田的動物收容所「吳家村狗狗之家」做義工。Marf更身體力行支持義工活動，從IG照片可見她攬著浪浪開心地笑，展現出滿滿的愛心。女團成員的善舉不但為社會帶來正能量，更帶動粉絲一同參與慈善工作。
