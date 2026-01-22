Ivy So瑜伽緊身衫做義工被捕獲！熱心畫面瘋傳 卻被嫌穿著不當

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）近日被網民野生捕獲在沙律貓狗之家做義工，身穿瑜伽緊身衫的她親自照顧毛孩，人美心善的形象再次圈粉無數！不過有網民質疑她的穿著打扮不太適合做義工，更有人直言「狗狗見到佢都被嚇親」，引發網上討論。