非份之罪｜蘇韻姿造型復刻8年前《愛回家》初登場斯文Look 觀眾一秒認出!

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非份之罪｜蘇韻姿黑色套裝造型復刻「熊心如」初登場震撼觀眾
《非份之罪》單元「危險遊戲」今晚8時30分首播，蘇韻姿飾演24歲網絡記者戴逸思（Daisy），劇中她以一身幹練黑色套裝現身，髮型利落、氣質斯文。不少觀眾即時截圖對比2017年《愛．回家之開心速遞》首集中，熊心如出席獎學金頒獎禮的經典造型，發現兩者無論髮型、服裝風格以至整體氣場都極為相似。當年熊心如初登場時站在台上緊張得說不出話，最終在若水幫助下放鬆道出感人致謝辭，成為不少觀眾對蘇韻姿最深刻的第一印象。
蘇韻姿親自發文提醒觀眾準時收看《非份之罪》
雖然蘇韻姿已經離巢TVB，但她仍然在社交平台發文為《非份之罪》宣傳，寫道：「大家好，我係戴逸思，Daisy。聽晚我有份參演嘅單元『危險遊戲』播啦！大家記得夜晚8:30留意《非份之罪》」。事實上這套劇早在約3年前已經拍攝完成，當時有網民「野生捕獲」蘇韻姿與吳偉豪在泳池邊拍劇，兩人發現鏡頭後不停派心心和揮手，狀甚興奮。由於兩人在《愛回家》中本身就有大量對手戲，蘇韻姿飾演的熊心如更與吳偉豪劇中大哥「朱天梯」有感情線，當時不少網民都誤以為蘇韻姿終於有得「回家」。
「熊心如」被踢出《愛回家》後相隔11個 月再入劇組
蘇韻姿2023年初有傳因經常遲到而得罪高層，被踢出《愛回家》後一直處於「雪藏」狀態，只曾上過綜藝節目。她曾在訪問中坦言，自從演出完音樂劇《我們的青春日誌》後，好肯定自己「真的好鍾意做戲」，所以相隔約11個月再入劇組拍攝《非份之罪》時，會好感恩和好珍惜這次機會，努力做好自己。對於遲到傳聞，蘇韻姿回應表示：「每個人都有自己做得不夠好的地方，最緊要是知道自己的不足之處，跟住努力去改進。」
網民熱議蘇韻姿造型引發集體回憶潮
劇照曝光後，網民紛紛留言表達對「熊心如」的懷念，有人留言「一著返黑色套裝即刻諗起熊心如第一集」、「同朱凌凌再合作好有親切感」，亦有網民感慨「拍咗3年先播，蘇韻姿都已經離巢」。在《非份之罪》「危險遊戲」單元中，蘇韻姿飾演的戴逸思是一位類似KOL的網絡記者，與吳偉豪飾演的網台導演危家仁有直接交集。劇情講述危家仁在直播期間吸入罐裝氣體後暴斃，而逸思正是送上氣樽的人，頓成案件嫌疑犯兼關鍵證人，她堅稱只是照危家仁指示從其背包內取出氣樽，角色處於整個懸疑迷局的風眼位置。