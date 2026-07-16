非份之罪｜蘇韻姿造型復刻8年前《愛回家》初登場斯文Look 觀眾一秒認出!

蘇韻姿離巢後終於再現身TVB劇集，今晚首播的《非份之罪》單元「危險遊戲」中，她以一身黑色套裝斯文造型亮相，竟然與2017年《愛．回家之開心速遞》第一集初登場的「熊心如」Look有九成相似，加上劇中拍檔正是「朱凌凌」吳偉豪，觀眾一秒穿越回8年前的回憶。