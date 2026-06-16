8點直樂｜足球女將Muji超短裙登場曬長腿 點名最愛呢款男生 私下性感照曝光
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螢花成員Muji羅海尤登上ViuTV《8點直樂》「The Choose Day」環節，以足球員身份公開徵友，更大膽開出理想型條件，要找一個像某韓星的男生。節目播出後，網民再度起底此女神，原來其IG有極多性感照！
Muji羅海尤節目上公開擇偶條件震驚全場
在「The Choose Day」環節中，Muji以「女士之夜」第五位女嘉賓身份亮相，一出場便以其混血兒輪廓和運動員氣質吸引全場目光。當被問及理想對象類型時，她毫不猶豫地表示想找一位像李光洙般高大、搞笑又有親和力的男生。兩位邱比特Day和Gao聽到條件後即時表現驚訝，隨即展開配對任務，過程中三人互動火花不斷，笑料百出。
Day與Gao擔任邱比特全力撮合回應期望
COLLAR成員Day和Gao在節目中擔任邱比特角色，負責為Muji篩選及推薦合適人選。兩人在了解Muji的擇偶標準後，積極從候選男嘉賓中尋找符合「李光洙型」的對象。Day在節目中笑言「呢個條件真係好具體」，而Gao則表示會盡力幫Muji找到理想發展對象，整個配對過程充滿歡樂氣氛。
從口罩小姐到足球女將Muji演藝路回顧
Muji羅海尤1998年出生，為中葡混血兒，綽號「格格」。她於2022年參加《尾二一屆口罩小姐選舉》獲得第8名，正式踏入演藝圈。其後她參與2025年《足球女將》及2026年《足球女將 2》，以右閘身份在球場上展現拼搏精神，從選美佳麗蛻變為運動型女藝人的形象深入民心。Muji私下亦經常在社交平台分享性感美照及日常生活點滴，吸引大批粉絲追蹤。
網民熱議Muji擇偶標準紛紛留言推薦人選
節目播出後，不少網民在社交平台留言討論Muji的擇偶條件。有網民笑言「李光洙型男生香港真係唔多」，亦有人留言「格格咁靚仲要自己上節目搵對象」表示驚訝。部分粉絲則積極為她推薦合適人選，更有人翻出她過往在《足球女將》的硬淨表現，認為「能配得上格格嘅男仔一定要夠捱得」。整體而言，網民對Muji大方公開擇偶態度反應正面，紛紛期待後續發展。
圖片來源：ViuTV、IG@mujicastilho資料或影片來源：原文刊於新假期