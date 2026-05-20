拉闊2026第二場陣容外洩！網民憑四大線索鎖定炎明熹衛蘭
拉闊宣傳片暗藏玄機引發網民瘋狂猜測
拉闊音樂會最新宣傳片以《她和她的秘密》為題，片中線索明顯指向兩位女歌手的組合，加上有代拍率先寫出衛蘭（Gigi）的名字，令不少歌迷深信今次嘉賓正是衛蘭與炎明熹。有網民留言表示「如果係真就正，兩個唱歌都咁正」，亦有人指「係咪真先？如果係一定買飛」，更有消息指最快22號便會正式公佈陣容。不過亦有網民提出疑問，指衛蘭年尾將舉行世界巡迴香港站，質疑會否真的會是她。
網民列「四大終極線索」猜測係衛蘭炎明熹
線索一：片名引路《她和她的秘密》預告雙天后現身
拉闊音樂會最新宣傳片以《她和她的秘密》為題，字裡行間開宗明義。片中「她和她」的雙女性人稱代詞，明顯指向今次將會是兩位女歌手的強強聯手。這與衛蘭及炎明熹這對近年備受矚目的全女班實力派組合完全吻合。
線索二：前線「代拍」業內消息搶先外洩
除了官方宣傳片，更有追星前線的「代拍」業內人士率先爆料，直接寫出了衛蘭的名字。
線索三：「Baby Girl」師徒情誼未褪色
兩人的緣分始於2021年《聲夢傳奇》第一季，當時衛蘭擔任年僅15歲的Gigi的導師，並私下暱稱對方為「Baby Girl」。即使後來Gigi自立門戶、與Sony Music大中華區合作推出新歌《風旅》，兩人關係依然親密。衛蘭更曾高調在社交平台貼出合照並標籤寫道：「I love my babygirl」。這個宣傳片中的「秘密」，極可能就是這段藏在心底的師徒情。
線索四：汕頭巡唱「5年之約」的完美預演
今年1月24日，衛蘭於汕頭舉行《OUT OF FRAME》巡迴演唱會時，就曾邀請炎明熹擔任嘉賓，師徒相隔5年再度同台合唱經典作《My Love My Fate》。當時衛蘭在台上深情寄語：「好期待見到你起飛，飛得遠啲！」Gigi亦在台上打趣叫「Janice老師」，這場不久前的「合體預演」，被歌迷視為她們即將在香港拉闊舞台再度攜手的最強伏筆！
衛蘭公開寄語炎明熹要飛得遠一點
兩人的師徒情誼源於2021年《聲夢傳奇》第一季，當時衛蘭擔任年僅15歲的炎明熹的導師，並私下暱稱對方為「Baby Girl」。今年1月24日衛蘭於汕頭舉行《OUT OF FRAME》世界巡迴演唱會內地最後一站時，特別邀請炎明熹擔任嘉賓，師徒相隔5年再度同台合唱經典作品《My Love My Fate》。衛蘭在台上深情寄語：「你嗰陣15歲，咁細個就可以企喺嗰個舞台，面對咁多導師和評判，其實一啲都唔容易，但係你做得很好，好鎮定又好謙卑，好願意學習，同埋你內心好pure，我好鍾意你把靚聲，所以好期待見到你起飛，飛得遠啲！」
聲夢傳奇結緣至今師徒情誼未曾褪色
衛蘭與炎明熹的緣分始於《聲夢傳奇》第一季，當年Gigi以16歲之齡參賽，衛蘭對這位小學員一見如故。即使Gigi其後自立門戶、與Sony Music大中華區合作推出新歌《風旅》，兩人關係依然親密。汕頭演唱會當晚，Gigi不但合唱後留下欣賞至完場，更到後台找衛蘭合照，衛蘭隨即將相片放上社交平台並標籤寫道：「I love my babygirl」。而Gigi在台上打趣叫「Janice老師」時，衛蘭竟呆了一下，Gigi即笑說：「你唔記得做過我老師喇？」逗得全場大笑。
網民集氣搶飛攻略已成熱門討論話題
消息傳出後，網民紛紛表達期待之餘亦開始研究搶飛方法。有網民分享指可透過加入商台重溫計劃或向東華三院捐款獲取門票機會，亦有人提及MTR日日簽到抽獎及玩遊戲增加中獎機率等途徑。有留言直言「買飛都係一大難題」，反映出歌迷對這個夢幻組合的熱切程度。若消息屬實，這將是衛蘭與炎明熹繼汕頭演唱會後再度同台，師徒合體的畫面勢必再度引爆話題。