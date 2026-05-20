拉闊2026第二場陣容外洩！網民憑四大線索鎖定炎明熹衛蘭

2026年第二場拉闊音樂會日前釋出宣傳片《她和她的秘密》，暗示嘉賓為兩位女歌手，網民隨即猜測主角正是衛蘭與炎明熹。兩人早於2021年《聲夢傳奇》第一季結下師徒情誼，今年1月更於汕頭演唱會上相隔5年再度同台，令粉絲對這次拉闊組合充滿期待，而目前已有代拍透露相關消息。