42歲衛蘭自爆「照騙」用黎姿靚相網上交友 網民爆笑建議：用盧宛茵好啲

王君馨、衛蘭、衛詩、鍾舒漫與鍾舒祺這五位娛樂圈內的閨蜜，早前聯手創辦網上頻道「Better Together Hong Kong」，透過影片分享個人故事與戀愛經驗。近日一集聚焦網上交友話題，五人笑談各自的奇趣經歷。其中，衛蘭與衛詩透露曾透過MIRC軟件結識全球朋友，衛詩更分享她對一位澳洲男生「沉晒船」的往事。雖然從未見面，她已將對方視為網上男友，每天早上一醒便忍不住前往網吧聊天。幾個月後二人交換照片，她驚喜發現對方頗為帥氣，至今提起仍滿臉甜蜜。