42歲衛蘭自爆「照騙」用黎姿靚相網上交友 網民爆笑建議：用盧宛茵好啲
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王君馨、衛蘭、衛詩、鍾舒漫與鍾舒祺這五位娛樂圈內的閨蜜，早前聯手創辦網上頻道「Better Together Hong Kong」，透過影片分享個人故事與戀愛經驗。近日一集聚焦網上交友話題，五人笑談各自的奇趣經歷。其中，衛蘭與衛詩透露曾透過MIRC軟件結識全球朋友，衛詩更分享她對一位澳洲男生「沉晒船」的往事。雖然從未見面，她已將對方視為網上男友，每天早上一醒便忍不住前往網吧聊天。幾個月後二人交換照片，她驚喜發現對方頗為帥氣，至今提起仍滿臉甜蜜。
衛蘭用黎姿照「照騙」識男仔
42歲衛蘭則自爆曾是「照騙」一員，分享她在MIRC上的爆笑經歷。她說：「我都試過喺MIRC同一啲男仔傾偈，跟住佢問我可唔可以send我張相畀佢哋睇，嗰時我覺得我唔靚嘅，同埋有啲chubby嘅，我send咗Gigi Leung嘅相畀佢……」
眾人原以為她用梁詠琪的照片「騙人」，她卻連忙更正：「唔係梁詠琪，係《古惑仔》嗰個Gigi！」原來是黎姿的照片。鍾舒祺與王君馨聽後捧腹大笑，直呼她太誇張。衛蘭則淡定表示，對方是外國人，應該不會識破這場「美人計」。
網友爆笑建議「用盧宛茵好啲」
網友爆笑建議：「用madam lo個張先有Market」、「用盧宛茵好啲」，皆因兩位經常被網民話似樣！另外，亦有人表示：「衛蘭竟然用交友app 識人？！」、「果然係少女的提子…..」
圖片來源：Better Together Hong Kong @YouTube、IG@gigilai_official、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期