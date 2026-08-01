衛詩雅老公披露手術搶救內情 拍曾志偉劇遭玻璃割唇全層撕裂出血量驚人
衛詩雅拍曾志偉新劇突傳重傷 口部縫逾50針宣布全面停工 老公急召整形外科醫生
拍攝懸疑劇集《狩謊》爆嚴重意外血灑片場
事件發生於7月30日下午，當時衛詩雅正在香港為懸疑劇集《狩謊》進行拍攝工作（並不是早前外傳的英皇電影《一九七一》），期間不幸被鋒利玻璃碎片直接割傷左邊上唇。周祉安表示傷口位置不僅牽涉皮膚及唇紅部位，更直接導致一條微絲血管當場斷裂以及肌肉出現全層撕裂創傷，「當時出血量較多，屬於全層撕裂創傷。」意外發生後劇組立即中斷所有拍攝工作，並以最快速度將受重創女主角緊急送往醫院接受急救治療。
醫生老公周祉安即時聯絡專科拆解傷勢
衛詩雅丈夫周祉安在得知愛妻受傷後迅速趕抵醫院，並馬上動用醫療網絡聯絡專科醫生為太太進行緊急診治。周祉安透過社交平台發文，向外界交代最新情況，他指出太太送院後需安排進入手術室並在監察麻醉下處理傷口。
意外發生於 7 月 30 日下午。Michelle 在拍攝電視劇途中不幸被玻璃碎片割傷左上唇，傷口涉及皮膚及唇紅部位，及致有一條血管斷裂與肌肉撕裂，當時出血量較多。屬於全層撕裂創傷。由於傷口較深，且有玻璃異物殘留，送院後醫生需要安排她進入手術室，並在監察麻醉下進行處理。
目前 Michelle 情況穩定，傷口仍有輕微腫脹。由於鄰近口腔，目前正接受抗生素治療，以預防發炎感染。現階段她最需要的是充分休息，我們也會持續密切觀察她的復原進度。再次感謝各醫護人員悉心照料，劇組人員的幫忙和大家的體貼、關心與祝福。Michelle 會好好休養，也請大家放心。
縫合50多針原因曝光 接受抗生素治療
他透露醫生在手術期間順利取出多塊殘留玻璃異物，並將內外層組織仔細縫合50多針，「由於傷口涉及內外層組織，需要仔細縫合，因此縫針數量較多。」目前女方正在休養及接受抗生素治療以預防發炎感染，她本人亦向外界報平安表示「我一定好快可以康復的」。
衛詩雅發文：「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！再次希望對所有劇組及受影響拍攝進度的客戶致歉 ，我會盡快調理傷口和身體盡快投入工作，感謝你們的體諒」
網友：感慨劇組至今仍未有代表作出回應
對於今次意外事故，不少愛惜衛詩雅的影評都送上祝福，並對劇組至今都未有公開交代情況感到不安，更質問「點解係受傷嗰個出嚟道歉 ？」據早前報導，今次拍攝的劇集《狩謊》由電影《寒戰》首兩集的聯合導演陸劍青執導，獲內地影視平台投資，「主打心理博弈與案中案的燒腦劇情」，故事由「聽證會爆炸案」開始，真兇逍遙法外5年後，由心理學家憑一張請柬追查線索，與執法人員聯手偵破連環罪案。
護妻狂具備極強醫學背景護航女主角
這次意外中火速應變救妻幕後功臣正是有著極強醫療背景及人脈網絡專業醫美醫生。翻查資料顯示男方擁有多個頂尖專業醫學資格，當中涵蓋內外全科醫學士以及臨床皮膚學深造文憑等亮眼學歷，同時擔任香港大學家庭醫學及基層醫療學系名譽臨床助理教授。他於2023年斥資在中環黃金地段開設大型醫學美容中心，當時仍未結婚女方亦有以女友身份高調現身撐場。
曾志偉重磅打造懸疑犯罪新劇引爆熱議
讓女主角奮不顧身投入拍攝作品正是曾志偉卸任電視台高層後首部重磅創業作《狩謊》。這部主打心理博弈與硬核犯罪元素18集劇集未開拍已突破播放平台170,000預約量，由金像獎導演陸劍青聯合執導並找來內地人氣演員成毅擔綱男主角，據知袁詠儀及余文樂等香港藝人也有參演。