衛詩雅老公披露手術搶救內情 拍曾志偉劇遭玻璃割唇全層撕裂出血量驚人

影后衛詩雅於前日下午在香港拍攝懸疑劇集《狩謊》期間不幸發生嚴重意外，導致左上唇慘被劏開並需要緊急送院。其醫生丈夫周祉安火速趕赴醫院為愛妻安排專科手術，事發半日後受太太委託公開意外內情以及手術治療的細節⋯⋯