宏福苑五級火|衛詩雅陪醫生老公義診 瘦到差點認唔出 最觸動一句話曝光

大埔宏福苑受災居民無數，其中有部份被臨時安置到大埔策誠軒，影后衛詩雅與醫生丈夫周祉安被網民發現低調現身大埔策誠軒，為宏福苑五級火災民提供義診服務。有網民拍攝到兩人身影並上載社交網，驚嘆衛詩雅「瘦咗好多爭啲認唔到」，但仍認出這對夫婦正在協助受災居民。這次義舉展現了演藝界對社區的關懷，背後更有一段感人的心路歷程。