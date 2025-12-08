宏福苑五級火|衛詩雅陪醫生老公義診 瘦到差點認唔出 最觸動一句話曝光
大埔宏福苑受災居民無數，其中有部份被臨時安置到大埔策誠軒，影后衛詩雅與醫生丈夫周祉安被網民發現低調現身大埔策誠軒，為宏福苑五級火災民提供義診服務。有網民拍攝到兩人身影並上載社交網，驚嘆衛詩雅「瘦咗好多爭啲認唔到」，但仍認出這對夫婦正在協助受災居民。這次義舉展現了演藝界對社區的關懷，背後更有一段感人的心路歷程。
衛詩雅夫婦低調現身災民安置點
上月26日大埔宏福苑發生五級火災後，部分受災居民被臨時安置到策誠軒過渡性房屋。衛詩雅與醫生丈夫周祉安日前聯同其他醫護人員，包括多名護士及中醫，一同為災民提供義診及支援服務。網民在現場認出這對低調夫婦，並將照片上載至社交平台，讚揚他們的善舉。衛詩雅在照片中明顯消瘦不少，令網民差點認不出這位金像影后。
衛詩雅親述義診經過及感受
衛詩雅接受訪問時坦言：「我哋早兩日落咗去策誠軒幫手，我老公做義診，其實仲有好多護士同中醫一齊。我同老公都唔係大埔長大，純粹見到有咩幫到手就去。」她謙虛地表示自己幫不上大忙，但仍盡力在旁協助：「大致上我都唔係好幫到手，嗰日主要係企喺度，大家需要乜，我知就話畀佢哋聽擺喺邊。當日見到有一兩樣嘢唔夠，我第二日即刻聯絡朋友睇吓有冇得補充。」
災民情緒需要最觸動衛詩雅內心
最令衛詩雅感觸的是災民的情緒需要，她深有感觸地說：「我覺得而家最需要嘅，係一個擁抱、一啲傾訴。當日都有居民過嚟同我傾兩句，想有人陪伴。如果我有時間，我都好願意再落去。之後嘅支援係長線嘅，陪伴同心靈慰藉好緊要。」她認為災後重建不只是物質層面的援助，心靈上的支持同樣重要，強調「災後重建，物質重要，交換溫柔也很重要，同心同行」。
網民大讚夫婦倆善心義舉
網民得知衛詩雅夫婦的義舉後紛紛留言讚賞，有人表示：「真係好有心，明星都肯落手落腳幫人」、「衛詩雅真係好人，唔係做show」。亦有網民關注到她明顯消瘦的外貌，留言「Michelle瘦咗好多，要保重身體」、「做善事都要照顧好自己」。不少人認為這對夫婦以實際行動展現了社會責任感，值得其他藝人學習。
圖片來源：threads、ViuTV、IG@drkenleychau、YouTube@衛詩雅 Michelle Wai資料或影片來源：原文刊於新假期