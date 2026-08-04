衛詩雅拍《狩謊》險毀容 張頴康親睹意外爆血全過程 揭停機背後驚人內幕
44歲張頴康親睹衛詩雅遇意外
劇集《狩謊》早前進行簡單推撞戲份拍攝時突生變故，同場對戲男星張頴康憶述當時並非拍攝動作打鬥場面，卻無故看見女主角突然血流如注。他指對方受傷當刻第一時間選擇避開鏡頭掩飾傷勢，並強忍痛楚企圖繼續完成該場戲份。張頴康見狀立即喝止並大喊「唔好完成喇」，隨即要求劇組立刻停機將傷者送往醫院搶救，避免延誤醫治導致傷勢惡化。
張頴康透露爆血過程
當被問及是拍攝什麼戲而導致受傷，他則回應：「我又真係無咩點了解個樣嘢，我只知道無端端，因為唔係打戲，係一啲好簡單嘅，可能有些少推撞咁樣，跟着就發生咁樣意外，即係意外嘅即係就係咁樣㗎喇，唔知點樣整咗出來，咁就見到就傷得好嚴重。」
周祉安急召專科醫生為太太面部縫逾五十針
意外發生後女主角丈夫周祉安火速趕赴醫院了解情況，並緊急聯絡頂尖整形外科專科醫生介入治療，最終在手術室內為其面部足足縫合超過50針。所屬經理人公司隨後證實傷者已返家休養並宣布全面停工，而當事人亦親自透過社交平台交代最新傷勢：「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！」
曾志偉重頭劇狩謊擁頂級陣容爆發強強對決
這部因意外而全面暫停拍攝的18集影視巨製《狩謊》來頭絕不惹少，不僅是曾志偉自組公司後首部擔任監製的重頭大作，更早已贏得高達170,000預約量。該劇採用粵語與普通話雙劇本模式運作，並邀請金像獎導演陸劍青聯合執導，主打原汁原味港風硬核犯罪懸疑。劇組特意找來內地人氣小生成毅擔綱男主角，而張頴康亦表示在拍攝過程中體驗到猶如電影級數般精益求精的高規格製作手法。
網民憂慮新劇狩謊女主角復出遙遙無期
面部重創消息曝光後瞬間震撼各大網上討論區，大批影迷對剛剛步入事業收成期的女星遭遇恐怖意外感到極度心痛。網上湧現海量留言熱論傷勢對日後幕前演出的長遠影響，有網民直指傷及面容絕對不是小事並留言表示：「面部縫針郁啲都留疤，對演員嚟講真係超大打擊！」同時亦有大批粉絲對其強忍痛楚仍記掛進度的專業態度表示敬佩：「受咗咁大痛楚都第一時間掛住劇組同客戶，真係好專業好堅強！」