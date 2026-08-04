衛詩雅拍《狩謊》險毀容 張頴康親睹意外爆血全過程 揭停機背後驚人內幕

影后衛詩雅於7月30日拍攝全新懸疑劇集《狩謊》期間不幸發生嚴重意外，導致面部及口部受重創險遭毀容。同劇44歲演員張頴康親眼目睹意外發生經過，並在昨日《夫妻的博弈》宣傳活動的採訪中，揭露女主角在爆血當下仍堅拒停機求醫。這場牽涉面部縫合逾50針的無妄之災背後隱藏著令人難以置信的拍攝實況。