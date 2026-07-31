衛詩雅拍曾志偉新劇突傳重傷 口部縫逾50針宣布全面停工 老公急召整形外科醫生
衛詩雅拍新劇傷及面頰急召專科醫生搶救
這場引發全網熱議的意外發生在七月三十日晚間，當時衛詩雅正為備受期待的劇集《狩謊》進行拍攝工作，豈料期間突生變故導致口部及嘴唇嚴重受創。事發後現場人員立刻將她送往醫院，其丈夫周祉安接獲消息即時火速趕抵醫院了解傷勢。為了保住太太容貌免受長遠影響，周祉安迅速聯絡最專業的整形外科專科醫生介入治療，經過詳細檢查後證實需要即時進行手術，最終在手術室內為其面部足足縫合超過50針，整個過程充滿著難以想像的驚險與痛楚。
宣佈全面停工衛詩雅發聲明致歉
面對突如其來的嚴重傷勢，經理人公司英皇娛樂隨即向外界證實消息，並表示女主角目前已經返回家中休養，為了讓傷口得以妥善癒合將會全面停工，同時對所有受影響的客戶及《狩謊》劇組深感歉意。即使身受重傷，衛詩雅親自透過社交平台報平安：「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！再次希望對所有劇組及受影響拍攝進度的客戶致歉 ，我會盡快調理傷口和身體盡快投入工作，感謝你們的體諒.」
曾志偉重頭劇狩謊擁頂級陣容爆發強強對決
今次爆發嚴重意外的劇集《狩謊》來頭絕不惹少，這部主打原汁原味港風硬核犯罪懸疑劇高達18集，更是曾志偉卸任電視廣播有限公司總經理職務後自組公司的首部創業大作。除了由曾志偉親自擔任監製，劇組更邀請金像獎導演陸劍青聯合執導，並於中環擺花街與香港醫學博物館等多個極具特色地標取景。這部奪得2026最具期待作品獎項的巨製陣容星光熠熠，不僅有內地人氣演員成毅擔綱男主角，更匯聚梁家輝、袁詠儀及莫文蔚等重量級實力派演員，去年憑《破·地獄》奪得影后寶座的衛詩雅亦是當中核心人物。
網民心痛影后遭遇無妄之災憂慮復出遙遙無期
事件曝光後瞬間震撼全網，大批影迷對剛剛步入事業收成期的女主角遭遇如此恐怖重創感到極度心痛。各大討論區及社交平台湧現海量留言，有網民直指面部縫合超過50針絕對不是小事：「面部縫針郁啲都留疤，對演員嚟講真係超大打擊！」亦有粉絲對其專業態度表示敬佩：「受咗咁大痛楚都第一時間掛住劇組同客戶，真係好專業好堅強！」