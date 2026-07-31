衛詩雅拍曾志偉新劇突傳重傷 口部縫逾50針宣布全面停工 老公急召整形外科醫生

影后衛詩雅昨日在香港為曾志偉監製的全新懸疑劇集《狩謊》開工期間不幸遭遇嚴重意外，導致面部及嘴唇受傷並即時送往醫院搶救。事件不但令這部未播先贏得170,000預約量的重頭大作立即叫停拍攝，更令剛迎來事業高峰的女主角面臨破相危機。這場突如其來的無妄之災背後牽涉傷勢程度與劇組調動安排，為大眾留下極度震撼的懸念。