衛詩雅收老公聖誕「整形」禮物 驚喜變驚嚇 廠商現身爆料揭真相

影后衛詩雅收到老公周祉安的聖誕驚喜禮物，竟然是以她金像獎影后造型製作的訂製公仔！豈料這份「用心」禮物卻變成驚嚇，公仔與真人相距甚遠，頭大身細五官粗糙，連廠商都不好意思要重做。事件曝光後更引來疑似廠商現身爆料製作過程，透露周醫生當時確認滿意才定型，令整件事更加爆笑。