衛詩雅收老公聖誕「整形」禮物 驚喜變驚嚇 廠商現身爆料揭真相
衛詩雅公開老公聖誕大禮 驚喜變驚嚇
衛詩雅日前在社交平台拍片分享，主題寫道「真的很驚喜！下次不要了！」原來醫美醫生老公周祉安在去年婚後首個聖誕節，悉心為愛妻準備驚喜禮物。周醫生以衛詩雅去年奪金像影后當晚的紅色貼身晚裝造型作參考，特地找廠商製作紀念公仔。不過當衛詩雅收到成品時，發現公仔與真人大有出入，笑容、髮型都相距甚遠，而且出現鴛鴦眼、做工粗糙、頭大身細等問題，身材比例完全不均。衛詩雅在片中無奈表示「廠商拎咗我呢張相去做公仔，個樣係咁嘅！」連廠商都覺得不好意思，主動提出重做。
重製版公仔仍然不似樣 衛詩雅高情商回應
經過重新製作後，衛詩雅再次收到廠商的禮物，她興奮地表示「我一定要同大家分享一下我嘅喜悅」。雖然重製版公仔的像真度明顯有改善，但仍然與真人有明顯距離。衛詩雅苦笑問大家「似唔似我呢？最勁係乜嘢呀？係會着燈㗎！」她隨即示範發光效果，非常投入地聲演「嘩，真係好鍾意呀！做得好好呀，老公，多謝你呀！」展現出極高的情商和幽默感。這份看似「災難」的禮物，在衛詩雅的巧妙處理下變成了溫馨有趣的夫妻互動。
周祉安解釋找本地公司製作 價錢不便宜
事件引起網民熱烈討論，商台DJ朱薰留言讚賞「影后嘅演技實在太出色，難分曲定直」，周殷廷YT更直言「幫我同我兄弟講，我呢度有張梳化床已ready！」面對網民質疑，周祉安親自回應解釋整個製作過程。他表示「其實個公仔價錢都唔平，諗住做好少少比多啲錢搵本地公司整㗎，之不過…」強調並非網民猜測的淘寶貨品，而是特意找本地廠商製作，價錢亦不便宜。雖然成品效果未如理想，但周醫生的用心和浪漫仍獲得不少網民認同。
廠商現身爆料製作過程
最令人意外的是，疑似負責製作公仔的廠商竟然現身留言回應，大爆製作過程的內幕細節。廠商表示由收到訂單到交貨只有不足10日時間，堅持是本地全人手製作。廠商透露在製作公仔五官後曾向客人確認，當時周醫生並未提出任何調整或修正要求，最後亦確認滿意才定型。這個爆料令整件事更加有趣，網民紛紛討論到底是廠商技術問題，還是周醫生審美有待商榷。廠商的現身說法為這個聖誕禮物風波增添了更多戲劇性和娛樂效果。
網民熱議夫妻恩愛 讚衛詩雅高情商處理
雖然這份聖誕禮物充滿「驚嚇」元素，但網民普遍認為周醫生的心意可嘉，而衛詩雅的高情商處理方式更獲得一致好評。不少網民留言表示「老公有心思，老婆有情商，完美配搭」、「衛詩雅真係好會做人，換咗係我實會嬲爆」。事件亦引發網民討論訂製禮物的風險，有人分享類似經歷，認為「訂製嘢真係好睇彩數，搞唔好就變災難」。整個事件最終在歡樂的氣氛中收場，成為網民茶餘飯後的有趣話題，亦展現了這對夫妻的恩愛和幽默感。