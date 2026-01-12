衛詩雅收老公聖誕「整形」禮物 驚喜變驚嚇 廠商現身爆料揭真相

最新娛聞
東方新地

廣告

影后衛詩雅收到老公周祉安的聖誕驚喜禮物，竟然是以她金像獎影后造型製作的訂製公仔！豈料這份「用心」禮物卻變成驚嚇，公仔與真人相距甚遠，頭大身細五官粗糙，連廠商都不好意思要重做。事件曝光後更引來疑似廠商現身爆料製作過程，透露周醫生當時確認滿意才定型，令整件事更加爆笑。

衛詩雅公開老公聖誕大禮 驚喜變驚嚇

衛詩雅日前在社交平台拍片分享，主題寫道「真的很驚喜！下次不要了！」原來醫美醫生老公周祉安在去年婚後首個聖誕節，悉心為愛妻準備驚喜禮物。周醫生以衛詩雅去年奪金像影后當晚的紅色貼身晚裝造型作參考，特地找廠商製作紀念公仔。不過當衛詩雅收到成品時，發現公仔與真人大有出入，笑容、髮型都相距甚遠，而且出現鴛鴦眼、做工粗糙、頭大身細等問題，身材比例完全不均。衛詩雅在片中無奈表示「廠商拎咗我呢張相去做公仔，個樣係咁嘅！」連廠商都覺得不好意思，主動提出重做。

重製版公仔仍然不似樣 衛詩雅高情商回應

經過重新製作後，衛詩雅再次收到廠商的禮物，她興奮地表示「我一定要同大家分享一下我嘅喜悅」。雖然重製版公仔的像真度明顯有改善，但仍然與真人有明顯距離。衛詩雅苦笑問大家「似唔似我呢？最勁係乜嘢呀？係會着燈㗎！」她隨即示範發光效果，非常投入地聲演「嘩，真係好鍾意呀！做得好好呀，老公，多謝你呀！」展現出極高的情商和幽默感。這份看似「災難」的禮物，在衛詩雅的巧妙處理下變成了溫馨有趣的夫妻互動。

周祉安解釋找本地公司製作 價錢不便宜

事件引起網民熱烈討論，商台DJ朱薰留言讚賞「影后嘅演技實在太出色，難分曲定直」，周殷廷YT更直言「幫我同我兄弟講，我呢度有張梳化床已ready！」面對網民質疑，周祉安親自回應解釋整個製作過程。他表示「其實個公仔價錢都唔平，諗住做好少少比多啲錢搵本地公司整㗎，之不過…」強調並非網民猜測的淘寶貨品，而是特意找本地廠商製作，價錢亦不便宜。雖然成品效果未如理想，但周醫生的用心和浪漫仍獲得不少網民認同。

廠商現身爆料製作過程

最令人意外的是，疑似負責製作公仔的廠商竟然現身留言回應，大爆製作過程的內幕細節。廠商表示由收到訂單到交貨只有不足10日時間，堅持是本地全人手製作。廠商透露在製作公仔五官後曾向客人確認，當時周醫生並未提出任何調整或修正要求，最後亦確認滿意才定型。這個爆料令整件事更加有趣，網民紛紛討論到底是廠商技術問題，還是周醫生審美有待商榷。廠商的現身說法為這個聖誕禮物風波增添了更多戲劇性和娛樂效果。

網民熱議夫妻恩愛 讚衛詩雅高情商處理

雖然這份聖誕禮物充滿「驚嚇」元素，但網民普遍認為周醫生的心意可嘉，而衛詩雅的高情商處理方式更獲得一致好評。不少網民留言表示「老公有心思，老婆有情商，完美配搭」、「衛詩雅真係好會做人，換咗係我實會嬲爆」。事件亦引發網民討論訂製禮物的風險，有人分享類似經歷，認為「訂製嘢真係好睇彩數，搞唔好就變災難」。整個事件最終在歡樂的氣氛中收場，成為網民茶餘飯後的有趣話題，亦展現了這對夫妻的恩愛和幽默感。

衛詩雅 聖誕禮物 衛詩雅公開老公聖誕大禮（圖片來源：IG@michellewsn）
衛詩雅公開老公聖誕大禮（圖片來源：IG@michellewsn）
衛詩雅 聖誕禮物 重製版公仔仍然不似樣（圖片來源：IG@michellewsn）
重製版公仔仍然不似樣（圖片來源：IG@michellewsn）
衛詩雅 聖誕禮物 （圖片來源：IG@michellewsn）
（圖片來源：IG@michellewsn）
衛詩雅 聖誕禮物 （圖片來源：IG@michellewsn）
（圖片來源：IG@michellewsn）
衛詩雅 聖誕禮物 廠商現身爆料製作過程（圖片來源：IG@michellewsn）
廠商現身爆料製作過程（圖片來源：IG@michellewsn）
衛詩雅 聖誕禮物 原來周醫生覺得幾靚（圖片來源：IG@michellewsn）
原來周醫生覺得幾靚（圖片來源：IG@michellewsn）

圖片來源：IG@michellewsn資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 